Kast apunta a Francisco Vidal como el "bot número uno de Chile"

En medio de cuestionamientos por presuntas campañas de desinformación y el uso de bots en redes sociales, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó el tema durante la presentación del Plan Marchas sin Violencia.

En ese contexto, ante las críticas y el llamado del oficialismo a responder sobre el uso de bots, Kast anticipó que abordará estos temas en el próximo debate televisivo de Televisión Nacional de Chile (TVN), donde espera enfrentar directamente al actual director, Francisco Vidal.

“Creo que la vamos a responder cuando estemos en el debate en TVN. Cuando estemos en TVN, yo me voy a referir al bot número uno de Chile, Francisco Vidal”, declaró.

Respecto al reportaje emitido por Chilevisión que lo relaciona con la operación de estas cuentas falsas, el abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano defendió la revisión de antecedentes de los periodistas involucrados.

“Nosotros lo único que hicimos fue ver los antecedentes de los periodistas, vimos los perfiles de LinkedIn, vimos todos los cambios que se realizaron post-interpelación nuestra (…) No hemos señalado nada que sea incorrecto”, declaró.

Además, Kast valoró que el primer debate presidencial se tenga lugar en el mismo canal que difundió el reportaje. “Me parece muy bien que el debate sea en el canal que hizo ese informe y estudio, respecto de redes sociales. Cualquier duda que tengan la podré aclarar en ese debate”, afirmó.

El aspirante a La Moneda también respondió a las críticas de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien lo acusó de “instalar otra mentira”. “Nosotros le reiteramos la invitación a que acompañe a su compañera de partido en el comando y que deje de ser vocera de la candidata a la continuidad usando los recursos de todos los chilenos”, mencionó.

Consultado por el impacto de estas controversias en su desempeño en encuestas como Cadem, Kast descartó que su comando manipule resultados y aseguró que “no nos movemos por encuestas ni cuando nos favorecen ni cuando muestran eventualmente una baja”.