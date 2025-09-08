Lucía Dammert: "La seguridad es un negocio financiero, pero también es un negocio electoral"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la socióloga, experta en seguridad y crimen organizado, Lucía Dammert, profundizó sobre su libro “Anatomía del poder ilegal. Violencia, crimen organizado y corrupción en América Latina”, en el que condensa más de una década de entrevistas de cientos de personas que han sido víctimas de mercados ilegales. Según explica, busca proponer un debate no “entre pocos, sino que (…) para la mayor cantidad de gente posible a una conversación ineludible en la región”.

“Es una industria que son muchas industrias, incluye las drogas, incluye el tráfico de migrantes, pero además la tala ilegal, la minería ilegal del oro, particularmente en los países amazónicos que hoy día generan más dinero que las drogas, insólitamente, además de muchos otros negocios pequeños y medianos que están en toda la región. Y tal vez lo más importante que trata de proponer el libro es que uno no puede ver los mercados ilegales en solitario, porque esta es una mesa que tiene tres patas claras: una, los mercados ilegales. La otra, la capacidad que estos mercados tienen para corromper instituciones y personas en prácticamente todos los países. Y la tercera es la debilidad institucional del Estado, necesitamos Estados fuertes para enfrentar los mercados ilegales”, explicó la autora.

La herramientas del Estado que menciona responden no solo a las policías, fiscales y gendarmes, sino que “realmente capacidades estatales que reconozcan, por ejemplo, la importancia del lavado de activos, la importancia de enfrentar el otro gran facilitador de los mercados ilegales que es el tráfico de armas interno y externo. Ahí la conversación se convierte en una mucho más política estructural de nuestros países que solo en policial o criminal”.

“Nos sorprende que existan organizaciones criminales, pero en realidad las organizaciones criminales han existido en muchos momentos de nuestras historias, lo que pasa es que ahora le ponemos el rostro del narcotraficante, pero en realidad al ser negocios los mercados ilegales lo que buscan es meter su dinero en el mercado formal, en la legalidad y cuando lo vemos desde ahí, podemos entender que el Estado necesita sin duda enfrentar los problemas estructurales que tiene la mayoría de la gente en el país, pero luego también reconocer la necesidad de fortalecer capacidades fiscalizadoras, ahondar en la necesidad de fiscalizar a los fiscalizadores, porque además estos mercados ilegales mueven cientos de millones de dólares y esos cientos de millones hoy tienen capacidad de financiar campañas políticas en aquellos países donde no están bien reguladas, de comprar voluntades públicas y privadas, de generar negocios que parecen negocios reales, pero que al final del día son negocios totalmente ilegales”, agregó la académica de la Universidad de Santiago.

Sobre cómo se da el debate de seguridad en Chile, Dammert aseguró que: “Estamos dominados por el electoralismo en temas de seguridad, porque la seguridad es un negocio, es un negocio financiero, pero también es un negocio electoral, lamentablemente. Entonces, por ejemplo, en la discusión actual hay muy poquita discusión sobre los programas preventivos”.

“Como es un buen negocio electoral, lamentablemente todavía nos cuesta caer en las políticas o propuestas de largo plazo y el empeoramiento de la situación de los últimos años, no particularmente de este último año, lo que muestra es que deberíamos de tener o reconocer la necesidad de una política que se dedique a la pedagogía, porque si todos caemos en el ofertón, al final del día la ciudadanía creerá que el ofertón es la solución y bueno, lamentablemente no lo es”, aseguró.

“Lo que estamos teniendo es un cierto abandono del rol del Estado y el rol de la política. Y ese espacio vacío lo están ganando las organizaciones criminales que son más sofisticadas, que tienen más tecnología. Además, seguir el dinero ya no es tan fácil como hace 50 años. En un momento como ahora, que algunos todavía discuten si tenemos que hacer más chico el Estado, lo que tenemos que asegurarnos es que el Estado tenga las fortalezas necesarias para enfrentar estos mercados y me parece muy importante discutir que no necesariamente la presencia de mercados trae violencia. A veces los países que tienen menos violencia es porque tienen más administrada la ilegalidad de sus mercados. Perú yo creo que es un ejemplo muy específico, sus tasas de homicidio no son muy altas, pero los mercados ilegales controlan enormes territorios. El control del territorio y la no pelea con el Estado genera una cierta paz mafiosa, pero bueno, no creo que ese sea el desafío o el mundo en el que queremos vivir”, señaló la experta.

En cuanto a qué se necesita para enfrentar este fenómeno, afirmó que se “requiere una estrategia de largo plazo, donde todos los actores participen de forma mucho más coordinada, lo cual es un tremendo desafío (…). Lo segundo es que se necesita de Estados que puedan fortalecerse en la lucha de los temas principales. Lo tercero, es que necesitamos entender esto como una industria. Si no entendemos que el 80% de la cocaína del mundo se consume en Estados Unidos, donde hay muchos menos muertos que en la parte donde se produce y creemos que vamos a poder terminar con la producción, a pesar de que la demanda sigue siendo muy alta, estamos entendiendo mal el negocio”.