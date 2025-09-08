Manouchehri (PS): "Los bots tienen tanta influencia que pautean a republicanos o son ellos los que están pauteando"

El diputado del Partido Socialista, Daniel Manoucheri, cuestionó la reacción del Partido Republicano ante la denuncia de presuntos vínculos entre la colectividad, redes de desinformación y bots que atacan las candidaturas presidenciales de Chile Vamos y el oficialismo, revelada en un reportaje de Chilevisión.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario sostuvo que: “El Partido Republicano y el propio candidato Kast actúan de una manera bastante cobarde y mentirosa. Nosotros hemos visto desde el primer minuto que el señor Kast ha mentido abiertamente al tratar de involucrar al hermano de la candidata Jeannette Jara en esta situación”.

“¿Por qué digo que es un mentiroso con lo fuerte de la palabra? Porque evidentemente en las primeras reacciones puede existir un error, pero en este caso el candidato Kast ya sabía que este reportaje, en primer término, lo había hecho Nicolás Sepúlveda con Matías González (…). Ya durante la tarde había salido el propio Chilevisión a señalar que este reportaje había sido realizado por otros periodistas, no por Sergio Jara y, no obstante eso, Kast insiste”, añadió.

Respecto a los motivos de esa insistencia, explicó que: “Lo hace para poder resguardar a su nicho electoral, ellos no quieren perder su 25% de las encuestas. Entonces, ¿por qué hacen todo esto? Para decirles ‘sabe que gente, sigan ustedes creyendo en nosotros, porque todo es mentira'”.

En ese sentido, dijo que “los hechos son muy contundentes. Primero, es una denuncia que no viene del mundo de Jara, no es el mundo de la izquierda que dice que esta operación es del Partido Republicano, fue Evelyn Matthei. Ellos hicieron un estudio y en ese estudio se ve efectivamente una situación de coordinación de distintas cuentas de internet”.

“Lo que nosotros estamos viendo son operaciones donde participan miles de cuentas de internet, algunas reales, algunas probablemente automatizadas, donde tienen un discurso común (…). Es tanto el nivel de coordinación que nosotros vemos muchas veces en redes sociales un argumento de las cuentas troll y, al rato, lo vemos en una declaración de prensa de los republicanos o de Kast”, indicó.

Así, cuestionó: “Entonces, hay dos posibilidades, o las cuentas trolls, bots, tienen tanta influencia que pautean a los republicanos o son los republicanos los que están pauteando a estas cuentas“.

En ese sentido, el parlamentario planteó que se debe investigar el financiamiento de estas cuentas. “(Tengo) mis serias sospechas que es gente que está siendo financiada, pagada para esto. Entonces, evidentemente lo que hay que investigar es primero, quién lo financia, segundo, si hubiese algún financiamiento público. No vaya a ser que aparezca algunas de estas cuentas que coordina estas operaciones que esté siendo financiada desde alguna municipalidad o con gastos operacionales del Congreso”, advirtió.

Voto obligatorio

En torno al debate por la reposición del sufragio con multa en el Senado, Manouchehri aseguró que no está en cuestión la obligatoriedad del voto, pero que existen dos convicciones que pusieron en el debate parlamentario y que no lograron consenso.

“En primer término respecto de la multa, nosotros creemos que las multas deben ser razonables. No podemos tener multas obscenas para la gente de hasta 200 mil pesos, el Partido Republicano planteaba llegar incluso a los 300 mil pesos en consideraciones que en nuestro país por situaciones bastantes más graves no reciben multa”, dijo.

En segundo término, explicó que; “Nosotros tenemos una convicción que no es nueva, que es respecto al voto de los extranjeros. Las elecciones presidenciales de Chile deben ser dirimidas por los chilenos, como sucede en todos los países del mundo, donde los extranjeros que quieren participar de los procesos electorales se tienen que nacionalizar”.