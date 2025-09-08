Parlamento francés derriba a su segundo gobierno en nueve meses

El Parlamento francés rechazó este lunes a su segundo gobierno en un plazo de apenas nueve meses, en medio de un tenso debate centrado en la deuda pública. La jornada estuvo marcada por llamados a convocar nuevas elecciones legislativas e incluso a la renuncia del presidente, Emmanuel Macron.

El último capítulo de esta crisis fue la caída del primer ministro, François Bayrou, quien intentó sin éxito convencer a los diputados de respaldar su plan presupuestario para 2026, el cual contempla recortes por $44 mil millones de euros ($51 mil 600 millones de dólares). Aunque no estaba obligado a hacerlo, Bayrou, de 74 años, optó por someterse a una moción de confianza que finalmente perdió. Un total de 364 diputados votaron en su contra, incluyendo a las oposiciones de izquierda y ultraderecha, además de algunos legisladores aliados del oficialismo. Solo 194 respaldaron al jefe de gobierno.

Francia atraviesa una profunda inestabilidad política desde el fallido adelanto electoral de 2024, sin mayorías parlamentarias estables y en un contexto de elevada deuda pública, que ronda el 114% del PIB.

“Ustedes pueden derrocar al gobierno, pero no pueden borrar la realidad”, argumentó Bayrou dirigiéndose a los parlamentarios, a quienes alertó, entre constantes interrupciones, sobre la “emergencia vital” que enfrenta la segunda economía de la UE debido a su “sobreendeudamiento”. Sus apelaciones, sin embargo, fueron en vano.

Según su entorno, el cuarto primer ministro de Macron desde 2022 presentará su dimisión de manera oficial el martes. Para la noche del lunes, está previsto que reúna a su gabinete para un “momento distendido”.

Foto: Jacques Paquier.