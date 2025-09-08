Paz Milet anticipa difícil camino para Milei tras derrota: "Todo dependerá de su capacidad de reacción"

Más de 13 millones de bonaerenses estaban llamados a las urnas este 7 de septiembre para elegir 46 diputados y 23 senadores provinciales. Pese a los pronósticos previos, que vaticinaban un estrecho resultado, el peronismo triunfó holgadamente en el distrito más importante de Argentina. Mientras el presidente Javier Milei reconoció la “clara derrota”, de la vereda de enfrente, Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, sostuvo que el triunfo “es de todos los que queremos una Argentina más justa”. La analista Paz Milet aseveró que las claves de esta elección se deben a un descontento contra el gobierno y los últimos escándalos de corrupción que han sacudido la administración del libertario.

El peronismo obtuvo una contundente victoria en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires. Según los últimos datos, y con casi el 100% de las mesas escrutadas, los partidos de izquierda reunidos en la lista Fuerza Patria obtuvieron 3 millones 820 mil 119 votos, equivalentes al 47,28% de las preferencias. Mientras que La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, logró un total de 2 millones 434 mil 183 votos, lo que representa el 33,72% de los sufragios.

El triunfo del peronismo por sobre el partido de Milei cobra vital importancia tanto para la oposición como para el oficialismo, debido a que Buenos Aires representa cerca del 40% del padrón electoral del país. Además, los comicios de este 7 de septiembre son la antesala de las elecciones legislativas nacionales que se desarrollarán el próximo 26 de octubre, en las que los trasandinos renovarán su Congreso Nacional.

Tras conocerse los resultados, el mandatario trasandino reconoció que su partido sufrió “una clara derrota” que “hay que aceptar”. “Hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos, hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, afirmó.

Asimismo, el libertario defendió las políticas económicas desarrolladas por su administración: “No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno. El rumbo no solo se confirma sino que lo vamos a acelerar y profundizar más”.

Desde la vereda de enfrente, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, agradeció a “los millones de bonaerenses que participaron hoy de esta elección. Segundo, a los militantes y a las militantes que vencieron la resignación y los ataques. Salieron a la cancha y salieron a las calles a pelear esta elección”.

Así también, Kicillof agradeció a aquellos integrantes del peronismo que se unieron a pesar de sus diferencias para dar un triunfo, en especial al excandidato presidencial Sergio Massa y a la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

Precisamente, la expresidenta Argentina, quien cumple arresto domiciliario por una condena de seis años por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado e inhabilitación política de por vida, envió un mensaje a Milei a través de su cuenta de X: “Señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal”.

¿Viste Milei?… Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 8, 2025

Fernández terminó su mensaje enfatizando en la unidad de las fuerzas progresistas de izquierda de cara a las elecciones del 26 de octubre: “Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!”

“Este triunfo es de todos los que queremos una Argentina más justa. Hay una alternativa a la crueldad y lo demostramos sumando fuerzas, con las urnas llenas de votos y con la esperanza de millones de bonaerenses. ¡Hay otro camino y empezamos a recorrerlo!”, sentenció el gobernador Kicillof.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la académica del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de nuestra casa de estudios, Paz Milet, detalló que las claves del triunfo del peronismo pasaron por un descontento ante las políticas del libertario y el escándolo de corrupción en que se ha visto envuelta su mano derecha, hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Se puede entender lo que pasó ayer con un descontento bastante profundo de la ciudadanía respecto a lo que está desarrollando por Milei, fundamentalmente en materia de restricciones desde el punto de vista económico y los costos que está teniendo su programa de gobierno, aunque hay una visión positiva, del control de la inflación, hay un costo muy importante a nivel ciudadano de las políticas desarrolladas por él y esto se une al escándalo de corrupción de las escuchas que se ha desarrollado la última semana en torno a su hermana. Esos dos factores creo que fueron determinantes en el triunfo del peronismo y la distancia que hay con respecto a La Libertad Avanza”, explicó Milet.

Acerca del escenario de la LLA de cara a las próximas elecciones, la analista manifestó que “no es nada favorable”. Así, analizó las declaraciones de Milei sobre profundizar la política económica del gobierno: “¿Cómo actúa Milei si realmente cumple con eso y profundiza estos cambios, los costos que puede tener en ciudadanía y cómo eso repercute en las elecciones? La verdad es que es muy poco tiempo lo que hay, pero todo va a depender en gran medida de la capacidad de reacción que tenga el gobierno”.

Sobre el rol central que ha jugado Axel Kicillof, y que incluso ha sido perfilado como candidato presidencial del peronismo, Milet destacó el rol que podría jugar en las próximas elecciones: “Él sin duda está posicionándose con una proyección futura y tiene que rescatar la esencia de la soberanía del peronismo más allá del Kirchnerismo, que hoy está en una situación bastante desfavorable”.

Consultada por la posibilidad de que la debacle de Milei en Buenos Aires tenga algún impacto en las elecciones de nuestro país, a propósito de la cercanía entre los proyectos de José Antonio Kast y Javier Milei, la analista afirmó que “el fenómeno político argentino es muy específico y cuando se ha tratado de efectuar comparaciones con anterioridad ha sido muy difícil”.

“Es una realidad muy distinta a la que se vive en Chile y también la figura de Milei es particularmente distinta a la propia figura de Kast”, indicó.

En esa misma línea, la académica de la U. de Chile manifestó que “más allá de que (Kast y Milei) tengan algunos elementos en común, no es posible comparar. Creo que es difícil proyectar que lo que ocurrió ayer en una provincia como la de Buenos Aires, en que se concentra el 40% de padres en electoral, trasladarlo acá a Chile“.