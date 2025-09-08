Voceros de Jara en picada contra Kast: "La ciudadanía sabe que alguien está mintiendo"

Pese a que desde el comando se había dicho que el 17 de septiembre se presentaría el programa completo de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, este lunes los portavoces de la exministra anunciaron que en realidad estaría listo a fines de mes, con el objetivo de integrar los diálogos sociales que la aspirante a La Moneda ha realizado durante su gira por el país.

Los voceros de la candidatura, Alejandra Sepúlveda y Tomás Hirsch, protagonizaron esta mañana un punto de prensa donde el diputado de Acción Humanista, aclaró el nuevo plazo. Durante estos días, Jara tendrá su última semana de gira por Chile y después de los festejos de Fiestas Patrias, se realizará una síntesis de los diálogos sostenidos con la ciudadanía.

“Hacia final de mes vamos a tener la presentación de un programa muy sólido y muy completo. Estamos dentro de los plazos, se está avanzando muy bien y se va a contar con un muy buen programa que le dé certezas a las familias chilenas”, dijo Hirsch.

Otro hito que también marcará esta semana será el primer debate presidencial televisado a nivel nacional. En dicha instancia, aseguraron desde el comando de Jara, será clave lo que pueda decir el candidato de republicano, José Antonio Kast, a quien emplazaron a dar una explicación sobre su postura en materia de pensiones y también, sobre el actuar de los llamados “bots”, responsables de la propagación de odio político.

“El candidato Kast va a tener la oportunidad de explicarle al país por qué utilizan estos bots para desinformar, para manipular, para mentir en una verdadera asociación ilícita como la que hemos conocido a través de un reportaje en los últimos días”, indicó Hirsch.

“Él tendrá que explicar si va a utilizar y seguir utilizando en Chile las mismas prácticas que hemos visto al otro lado de la cordillera, utilizadas por el señor Milei y por Bolsonaro”, agregó.

En una línea similar, la senadora Sepúlveda afirmó que con el actuar de los bots, se está vulnerando la capacidad de decidir de los ciudadanos.

“Todos sabíamos que existían estas cosas medias extrañas y que son mensajes que le llegan a la ciudadanía con mentiras, con violencia y que hoy día se sabe de dónde vienen. Vienen del círculo de José Antonio Kast. La ciudadanía sabe que alguien está mintiéndoles permanentemente, que está violándolos en su capacidad de decidir. Eso para nosotros es brutal y creo que la ciudadanía lo palpa, lo percibe, lo siente”, remarcó.

Consultado sobre estos emplazamientos, el propio José Antonio Kast insistió en la vinculación entre el reportaje de Chilevisión —donde se reveló la situación de los bots— y el hermano de Jeannette Jara, periodista que trabaja en dicho canal de televisión, pero en una área diferente de la señal.

Además, el líder de ultraderecha se pronunció respecto a la candidatura de su hijo, José Antonio Kast Adriosola, que está postulando para ser diputado del Distrito 10. Esto último, también fue cuestionado desde el comando de Jara e incluso, fue calificado como un acto de nepotismo.

Sobre aquello, Kast recalcó que no se trata de “un cargo de designación a dedo, no es un jefe de gabinete, no es un jefe de servicio, si no que él va en una candidatura parlamentaria que la ciudadanía decidirá, una candidatura bastante competitiva, en un distrito determinado, donde hay diputados incumbentes. Si ellos han hecho bien su trabajo no tienen nada que temer”, cerró.