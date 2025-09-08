Voto con multa en el Senado: oposición mantiene cuestionamientos a ministros y Vallejo llama a no "vetar"

Un complejo debate le espera al proyecto de voto obligatorio que hoy se encuentra en segundo trámite constitucional. Mientras el Ejecutivo se prepara para ingresar una indicación esta semana, buscando reponer la multa rechazada junto a la presentación de una reforma que regule la participación de extranjeros, debe sortear además los emplazamientos a las fallidas gestiones que realizaron en la Cámara de Diputados y Diputadas sobre el oficialismo.

A las peticiones de excluir al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, de las negociaciones, este lunes la bancada de la UDI apuntó también contra de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Desde el sector, acusaron a la autoridad de agregar nuevas condiciones al acuerdo —al que se llegó entre el Ejecutivo y la presidencia de la Cámara Baja la semana pasada— ya que sostuvo que el monto de la multa será ajustado, buscando una cifra en línea con el costo de vida de los chilenos.

Para el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), “acá existe un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso y, por lo tanto, empezar a cuestionar esos acuerdos respecto de situaciones que ya están resueltas, me parece que no corresponden a una vocera de Gobierno. Por lo tanto, que decida si quiere ser ministra del Gobierno de Chile o quiere ser la vocera del comando de Jara”.

Su par, Miguel Mellado, también indicó que: “Aquí parece que el pato cojo está funcionando fuertemente en la Cámara de Diputados, porque sus diputados no le hicieron caso al gobierno y el desorden es completo, todos votaron en contra (…). Aquí el ministro Elizalde el que está mandando más que la ministra de la Segpres y quiere hacer una negociación más profunda. Ellos se quieren hacer otra cosa para que puedan mover un poco la aguja hacia su lado”.

Desde el Partido Republicano, incluso fue su candidato presidencial, José Antonio Kast, quién se sumó a los cuestionamientos. “Llamar al Gobierno a no tratar de ganar por secretaría porque, ya no nos sorprende nada del Gobierno, así como instalan políticas de difamación y otras situaciones que son complejas y los ministros dejan de hacer su trabajo para convertirse en voceros de una candidatura, yo les pediría que hagan su trabajo como ministros, que piensen en el país”, afirmó.

“Es impresionante ver que a menos de 100 días de una elección estemos discutiendo de esto, esto ya se podría haber zanjado, se podría haber cerrado. Toda esta discusión no le hace bien a Chile. Yo lo único que les pido es que se pongan de acuerdo entre ellos primero“, añadió.

Desde La Moneda, la vocera Camila Vallejo respondió garantizando que quién lidera las tratativas es la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, pero indicó que: “Todos queremos entendimiento, todos queremos un acuerdo para poder resolver esto, pero eso no es excusa para vetar ministros o para estar impidiendo que la ley de ferias libres se discuta“.

En esa línea, informando sobre el trabajo del Ejecutivo, señaló que se están manteniendo conversaciones “con los parlamentarios para definir exactamente el monto o los montos diferenciados de esa multa. En eso ha estado la ministra Lobos, y yo no voy a adelantar guarismos porque eso es parte de las conversaciones que ya está teniendo con los parlamentarios y los partidos, para lograr el entendimiento que permita destrabar esta situación”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del PPD, Pedro Araya, adelantó el porvenir de este proyecto que será revisado este martes en la Comisión de Gobierno Interior. Si bien dijo que en el Senado hay disponibilidad, calificó como complejo el aunar distintas posturas.

“Creo que está bastante complejo porque, por un lado, tenemos a una derecha que está bastante cerrada en que la multa tiene que ser lo más alta posible. Hay un sector importante de la centro izquierda que cree que el tema de la multa no puede ser tan alta y algunos que entendemos que si vamos a discutir el tema de la multa, discutamos también el tema de la de los extranjeros”, comentó.