Comando de Evelyn Matthei: “Nuestras propuestas son señales claras de capacidad de gobernabilidad”

A menos de tres meses de la primera vuelta presidencial, la candidatura de Evelyn Matthei comienza a consolidar sus líneas discursivas en medio de llamados a ampliar su propuesta programática.

Hace unas semanas el presidente del Senado, José Manuel Ossandón (RN), advirtió en diálogo con T13 Radio que “Matthei tiene una deuda con ella misma” por la falta de profundidad en áreas sociales como salud, educación y pensiones. No obstante, desde el comando de la candidata se reafirmó la solidez del programa y la vocación de gobernabilidad.

Tras el comité político realizado este lunes, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), acompañado por Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Rodrigo Galilea (RN), valoró el avance de la campaña y defendió las propuestas de Matthei como “ideas que han llegado profundamente al corazón de Chile”.

“Propuestas como la policía militar para frenar la inmigración ilegal, el pie cero para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda, y el millón de empleos, son señales claras de que hay capacidad de gobernabilidad”, afirmó Coloma.

Consultado por el enfoque que tendrá la candidata en el próximo debate presidencial, el senador afirmó que el objetivo será mostrar soluciones concretas. “Algunos creen que los programas tienen que ser para denunciar los problemas. Nosotros creemos que deben resolverlos y eso es lo que Evelyn Matthei va a mostrar: un solo gran equipo convocando gente de todos los sectores”, sostuvo.

Respecto a la preparación del programa de gobierno, el senador aseguró que está completamente estructurado y criticó la improvisación de otras candidaturas.

“No hay derecho a improvisar con los problemas de los chilenos. Nosotros llevamos años trabajando en esto. Aquí hay ideas convocantes, posibles, y con vocación de obtener mayoría en el Parlamento”, señaló, en alusión al proceso aún abierto del comando de Jeannette Jara.

En cuanto a la prescindencia del Gobierno en el proceso electoral, Coloma fue tajante en decir que “la prescindencia es una palabra que no se pronuncia mucho dentro de La Moneda. Lo que estamos viendo es arbitrariedad, como lo que ocurre con los presupuestos regionales. Eso no es intromisión, es una forma de actuar que no podemos aceptar”, advirtió.

Críticas a Laura Albornoz

La participación de la exministra del Sernam, Laura Albornoz, como vocera del comando presidencial de Jeannette Jara desató una ola de críticas desde la oposición, quienes cuestionaron su permanencia en el directorio de la Empresa Nacional del Petroleo (ENAP).

Las objeciones se intensificaron luego de la renuncia de Francisco Vidal al directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), en medio de las interpelaciones por parte del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, y su equipo.

Ante esta situación, el senador Cruz-Coke (Evópoli) cuestionó directamente la compatibilidad entre el rol de Albornoz como vocera y su posición en el directorio de una empresa estatal. “El gobierno debería considerar que ahí se produce eventualmente un cierto conflicto de intereses, ENAP es una empresa pública que pertenece a todos los chilenos, no solamente a un comando”, manifestó.

“Si está ganando un sueldo, pero al mismo tiempo está dedicada a la campaña, yo creo que los chilenos verían con buenos ojos que ella definiera realmente cuál es su rol. Pero creo que ambas cosas no corresponden”, añadió.