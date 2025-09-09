Ejecutivo repone multa por no votar: Gobierno Interior despacha proyecto con rechazo de Quintana (PPD)

Finalmente este martes el Ejecutivo ingresó la indicación para reponer la multa dentro del proyecto de voto obligatorio. El documento de un solo artículo contempla una sanción económica de 0,5 a 1,5 UTM (de 34 a 100 mil pesos) para quienes no concurran a votar en las próximas elecciones, a excepción de personas con impedimentos graves, enfermos y quienes estén fuera del país o lejos de su local de votación.

Como parte del acuerdo con la oposición, también se dio cuenta en Sala del ingreso de una reforma constitucional que busca elevar los requisitos para el sufragio de extranjeros que empezará a regir en elecciones futuras. Según el cronograma del Gobierno, se espera que ambas iniciativas sean votadas en simultáneo y despachadas a más tardar durante la primera quincena de octubre.

Ese fue el compromiso al que llegó la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, con el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), en una reunión que sostuvieron la mañana de este martes para discutir los plazos de tramitación.

Tras esta cita, la secretaria de Estado señaló que aún no existía consenso en el monto de la multa ni en la urgencia legislativa. Sin embargo, una vez iniciada la sesión de Gobierno Interior durante la tarde, el Ejecutivo notificó que haría ingreso formal de la indicación rebajando en 100 mil pesos la sanción que estaba considerada originalmente en la propuesta, autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas).

“Se incorpora entonces un artículo 139 bis que, en su inciso primero, establece la sanción para los ciudadanos que no concurran a votar con una multa a beneficio municipal que va entre la 0,5 y 1,5 UTM con las excepciones que se prevén”, dijo Lobos.

En la instancia, el senador del PPD, Jaime Quintana, expresó su aún disconformidad con el techo de la multa. “Yo sigo creyendo que la propuesta del Ejecutivo de 0,5 a 1,5 es todavía alta para los tiempos que están, para la proporcionalidad que tiene que ver con una contravención a una disposición como esta. Yo creo que que debiéramos mirar un poco (…), esa banda creo que debiera estar por debajo idealmente de una UTM”, sostuvo, pidiendo además escuchar al Servel.

Por ello, al momento de votar Quintana fue el único oficialista en la instancia que votó en contra, aludiendo a que el acuerdo no contemplaba a su partido. “Yo no he sido parte de un acuerdo. El PPD no ha sido parte de un acuerdo, eso lo sabe la ministra a quien respeto y soy el primero en valorar el enorme esfuerzo que ha hecho para destrabar esta discusión, donde no hemos sido nosotros los que hemos tratado de ir por todo”, sostuvo.

En respuesta, su par del Partido Socialista y presidenta de la comisión, Paulina Vodanovic, dijo que “es obligación nuestra en estos momentos dar garantías sobre este proyecto y del cumplimiento de un acuerdo que si bien no formamos parte nosotros de ese diálogo, sí lo hizo la ministra de nuestro gobierno. Por lo tanto, a mí me parece que también tenemos que respaldar la propuesta que se ha hecho en el entendido que aquí hay un diálogo mayor”.

La indicación finalmente fue aprobada por 4 votos a favor. De esta forma, fue despachada desde la instancia quedando el proyecto disponible para ser votado por la Sala del Senado durante este miércoles por la tarde, junto a la reforma constitucional que, por su parte, aún no finaliza su tramitación en la Comisión de Constitución.

Cabe destacar que desde la oposición existía preocupación, pues su disposición es despachar las iniciativas antes de Fiestas Patrias. El presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro, incluso comprometió, una vez que el Senado culmine con su trabajo, realizar una sesión especial. Mientras, desde el Ejecutivo ven lógico que se tramite post 18 de septiembre para que no existan problemas de quórum.

“Aquí los senadores se han comprometido y están haciendo todos los esfuerzos, me consta, por lo menos los de oposición, de sacar esto dentro de esta semana y la próxima. Si lo sacan dentro de esta semana o la próxima, podríamos quizás tener alguna sesión el día 16 y si es que no, tendría que ser de vuelta de la distrital, día 29 o 30, yo citaré una sesión especial”, afirmó Castro.