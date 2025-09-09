Estado entrega por 25 años el inmueble de la ex Venda Sexy: agrupación de víctimas será la administradora

Este martes, en el contexto de la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre, se realizó la entrega de una concesión de 25 años a la Asociación de Memoria Irán 3037, para que esta organización sea la que administre el inmueble que en dictadura fue el centro de detención Venda Sexy.

Con ello, se marca un nuevo hito en el proceso de la creación de un sitio de memoria en el lugar, tristemente conocido por la perpetración de violencia política sexual.

En la ceremonia de esta mañana, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, se refirió a la importancia de que existan estos sitios de memoria para que no se puedan “negar las atrocidades que se cometieron durante la dictadura y, por el contrario, puedan ser estos espacios de reflexión, de dignificación de las víctimas, de memoria para la no repetición”.

En esa misma línea, Figueroa afirmó que durante el mes de septiembre “muchos guardan silencio respecto de las violaciones a los derechos humanos, pero lo que aquí ocurrió no fue inevitable”.

“Por eso, es importante que existan sitios de memoria, porque es la manera que tenemos como especie humana de aprender a no tropezar dos veces con la misma piedra, con la piedra del horror, en este caso y de la utilización del Estado como una herramienta para silenciar las diferencias políticas y atropellar la dignidad humana”, remarcó.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, recordó el largo camino que han hecho las y los sobrevivientes del centro de detención, y que comenzó con las primeras denuncias judiciales en los años 90.

“Esto tiene una historia muy larga que parte con romper el silencio en los momentos de reencuentro después de la detención, con las primeras denuncias en los años 90 y 2000 de la violencia política sexual, que estuvo por tantos largos años callada; las primeras condenas y consideraciones judiciales; el decreto que resguarda este sitio como monumento, luego la expropiación y, finalmente, culminamos este 2025 esa etapa de lucha por la conservación, en la cual el Estado llegó recién en 2016 y después, en 2022, al largo camino que ellas ya habían recorrido”, observó.

A juicio de la secretaria de Estado la entrega de la concesión marca “un nuevo ciclo”, “en el que va a ser la comunidad de sobrevivientes, familiares, vecinos, las que van a definir cómo va a ser el futuro de esta casa”.

La presidenta de la Asociación de Memoria y Derechos Humanos Irán 3037, Alejandra Holzapfel, precisamente abordó los desafíos a los que se enfrentarán ahora que están a cargo de la administración, pues no cuentan con financiamiento y deberán postular a fondos del Estado para mantener funcionando el lugar.

De esta manera, Holzapfel apuntó a la entrega de financiamiento permanente a los sitios de memoria, algo que el propio Presidente Boric se comprometió a concretar antes del fin de su mandato.

“Lo más dificultoso y lo más tremendo es que no estamos recibiendo una casa con un financiamiento. Tenemos que postular a proyectos, tenemos que hacer mucho trabajo y con mucha inteligencia para ganar los proyectos. Eso es muy complicado también, estar peleando con otros sitios de memoria. Nosotros necesitamos una ley de sitios de memoria, es necesario el financiamiento para nosotras”, recalcó.

Además de hacer entrega de la concesión, en la ceremonia se presentaron los resultados del proyecto de reparación y habilitación del primer piso de Irán 3037. Esta iniciativa, financiada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, fue fundamental, debido a las malas condiciones en las que se encontraba el inmueble al momento de su expropiación definitiva en julio de 2024.