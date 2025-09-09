Nadie pasará un día en la cárcel: tribunal da lectura a condenas en el caso de Moisés Órdenes

El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó este martes 9 de septiembre a tres funcionarios de Carabineros por la agresión que sufrió Moisés Órdenes Corvalán en octubre de 2019 en Plaza Ñuñoa, durante las manifestaciones del estallido social.

Los jueces establecieron que los uniformados golpearon de manera desproporcionada e innecesaria a Órdenes, quien se manifestaba pacíficamente con una cacerola. A raíz de la golpiza, la víctima resultó con múltiples fracturas, pérdida de piezas dentales y la pérdida total de visión en un ojo, entre otras lesiones de carácter grave y permanente. La agresión fue transmitida en vivo por Chilevisión.

En concreto, el tribunal condenó a Martín Reinaldo Blanc Cabrera a 540 días de presidio por apremios ilegítimos y a 100 días adicionales por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público; a Gabriel Ignacio Fernandois Soto a 540 días de presidio por apremios ilegítimos; y a Eduardo Andrés García Rivera a 541 días por el mismo delito. Todas las penas fueron sustituidas por la medida de remisión condicional, lo que implica que los condenados deberán cumplir con firma mensual y no ingresarán a prisión.

La resolución consigna que las lesiones de Órdenes fueron “explicables por la acción de objetos contundentes”, de pronóstico médico-legal grave, que sanaron tras 80 a 90 días de tratamiento quirúrgico, dejando como secuela la pérdida definitiva de la visión en el ojo izquierdo, limitaciones funcionales y notorias marcas estéticas en el rostro.

El tribunal también acreditó que, tras los hechos, el entonces teniente Martín Blanc Cabrera, como funcionario a cargo del procedimiento, entregó información falsa a la Fiscalía y afirmaron que la víctima había opuesto resistencia a la detención, intentando huir y amenazado a los policías. Dichos antecedentes quedaron registrados en el parte policial y en otros documentos oficiales, con lo que se obstaculizó gravemente la investigación.

Desde Amnistía Internacional, organismo que participó como observadora en la lectura de la sentencia, se valoró que se dictara una condena, aunque la calificaron como “inadecuada e insuficiente” frente a la gravedad del caso.

“Tenemos el convencimiento de que la única manera de avanzar es mediante la obtención de justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”, señaló Rodrigo Bustos Bottai, director de Amnistía Internacional Chile. Asimismo, agregó que la organización estará atenta a los posibles recursos que puedan presentarse en el caso.

Bustos también indicó que a través de este tipo de sentencias se transmite “una señal de justicia incompleta”. “El hecho de que un grupo de policías realice una golpiza colectiva contra alguien que está solo caceroleando, que sea televisada en vivo y que a esos policías no les pase nada, solo alimenta la sensación de impunidad ya existente en las víctimas”, afirmó.

Además, mediante un comunicado, Amnistía Internacional recalcó que “es deber del Estado y del sistema judicial sentar precedentes que empujen a la justicia chilena a reconocer la responsabilidad penal en el actuar desproporcionado de carabineros. Existen otros casos vigentes y esperamos que se deje de aplazar la obtención de justicia en los casos de violencia policial del estallido social pendientes”.

La organización también destacó dos puntos preocupantes: por un lado, que el tribunal descartara la figura de tortura, solicitada tanto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos como por la defensa de la víctima; y por otro, que de los tres funcionarios condenados a 540 días de presidio, uno de ellos recibió 100 días adicionales por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, aunque todas las penas fueron sustituidas por remisión condicional.