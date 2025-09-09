Nivia Palma, directora de TVN: "El candidato Kast miente, él sabe que miente y eso es muy grave"

La renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de Televisión Nacional continúa generando reacciones. Mientras José Antonio Kast celebró la decisión de Vidal, una de las directoras de TVN, Nivia Palma, acusó al candidato de mentir por sostener que en el canal público no había pluralismo.

Durante la jornada del 8 de septiembre, el exministro y militante del PPD, Francisco Vidal, renunció a su cargo de presidente del directorio de TVN, tras una serie de emplazamientos del abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En medio de cuestionamientos por presuntas campañas de desinformación y el uso de bots en redes sociales, Kast afirmó durante la jornada de este lunes que Francisco Vidal era el “bot número uno de Chile“. El exministro respondió a Kast presentando su renuncia al directorio del canal estatal, afirmando que esperaba “dejar de ser un pretexto para ofender a TVN”.

A través de su cuenta de X, el republicano manifestó que la renuncia de Vidal a la Presidencia de TVN “es una excelente noticia para los chilenos, porque reconoce que sus declaraciones y descalificaciones políticas estaban interviniendo en la elección presidencial”. Además, pidió a “los ministros, subsecretarios y otros funcionarios que quieran sumarse a la campaña de la candidata del gobierno, también renuncien, o si no, que se pongan a trabajar en las tareas del gobierno, para lo cual le pagamos todos los chilenos”.

La renuncia de Francisco Vidal es el reconocimiento de la intervención electoral de este gobierno. Ahora, corresponde que los Ministros decidan si van a renunciar y sumarse al comando de Jeannette Jara o si van a trabajar en su puestos de gobierno. pic.twitter.com/zXIuYsiYow — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) September 8, 2025

En un mensaje enviado a los trabajadores de TVN, Vidal respondió a las declaraciones del candidato “y de su principal asesor, Cristian Valenzuela”, quienes, a su juicio, han puesto en duda las “garantías de pluralidad” de la señal estatal.

Vidal recalcó que el pluralismo del medio de comunicación “está garantizado por la composición política de su directorio” y que asegurar lo contrario es “una ofensa a los siete directores” del canal.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Nivia Palma, una de las directoras de TVN, aseguró que José Antonio Kast “miente, y él sabe que miente, y eso es muy grave. Porque Televisión Nacional de Chile, por ley, tiene un directorio integrado de manera diversa en términos políticos. Pero además la empresa TVN tiene normas internas en virtud de la ley que obligan a que el directorio no pueda intervenir en los contenidos periodísticos que realiza el canal“.

Palma puntualizó que ninguno de los directores sabe lo que va a ir en el noticiario, en un reportaje o en una nota. “Nosotros, al igual que los ciudadanos y ciudadanas, vemos en la Televisión Nacional lo que el Departamento de Prensa ha definido de acuerdo a criterios periodísticos, lo que va en nuestras noticias. Lo mismo ocurre con 24 Horas y también, por cierto, con el matinal y toda la programación”, enfatizó.

Sobre cuál es el trabajo del directorio de TVN, la también exministra de Estado detalló que la plana mayor del canal público define la línea editorial, la cual se encuentra publicada en su página web.

Así, puntualizó que los ejes centrales de la línea editorial es “el respeto irrestricto a la libertad de expresión, al pluralismo político, social, cultural y territorial del país“.

“Quiero señalar expresamente que TVN envía al Senado un informe detallado de todo lo que se hace en nuestros noticiarios y en nuestro 24 Horas, y cómo se representa el pluralismo en materia de temas que son tratados y los minutos que tiene cada tema, los exponentes a qué partido pertenecen, si son independientes, si son republicanos, para mostrar justamente que TVN respeta el pluralismo del país de manera concreta“, resaltó Palma.

“Por eso es que es muy grave la acusación que hace Kast en contra del expresidente de TVN, y a partir de eso él pone en cuestión la posibilidad de que TVN cumpla, o incumpla más bien, su deber de respeto al pluralismo. Y es muy grave porque sabe que desde el día uno, yo recuerdo por lo menos en abril del año 2020 cuando ingresé, ya empezamos a incorporar al Partido Republicano porque se había constituido y era una fuerza política con representación parlamentaria. Porque todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria deben estar consideradas siempre en el pluralismo de TVN. Pero incluso actores como los independientes, todos tienen que estar“, manifestó.

En esa línea, la directora del medio público también criticó a Cristián Valenzuela, militante republicano, a raíz de su columna publicada en La Tercera y en donde señalaba que la izquierda pretendía robarse la elección de noviembre.

“Él está, a tres meses de la elección, levantando una mentira. Si ellos no ganan, fíjese usted que los demás le han robado la elección. Y en eso dice que uno de los tres elementos para robarle la elección a los republicanos es TVN. Entonces en ese contexto de gravedad, obviamente, en un acto de generosidad, Francisco Vidal no quiso que TVN fuera arrastrada a esta operación política que estaban haciendo Kast, Valenzuela y los republicanos en contra de la televisión pública y por eso renunció”, cerró Palma.

“Más que una renuncia es una huida”

Durante esta jornada, desde el comando presidencial de Evelyn Matthei cuestionaron la renuncia de Francisco Vidal de la Presidencia del directorio de TVN y lo responsabilizaron por el grave déficit financiero que atraviesa el medio público.

Al respecto, el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, señaló: “Para nadie es un misterio que Televisión Nacional está prácticamente quebrada. Que acá hay 70 mil millones de pesos de déficit, que eso no alcanza siquiera con la venta de los edificios, de los activos que tiene Televisión Nacional. Me parece que lo que hace Francisco Vidal es más una huida que una renuncia en la práctica”.

“Lamentablemente para el gobierno que viene, y que esperamos sea liderado por Evelyn Matthei, el asunto de Televisión Nacional va a ser un asunto muy difícil de resolver”, agregó Cruz-Coke.

Sobre los dichos de Vidal respecto a Kast y una posible falta de prescindencia, el senador de Evópoli manifestó que “es un error poner personas políticas a cargo de Televisión Nacional. Yo creo que hay un Departamento de Prensa que es valioso, que tiene profesionales muy serios, que han dado muestras en general de ser muy profesionales y que tienen una trayectoria. Y todo eso se ve enlodado cuando operadores políticos finalmente se hacen cargo de la dirección de Televisión Nacional”.

Por su parte, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, cuestionó la renuncia de Vidal a días de que se presentarán los resultados económicos de TVN: “A nosotros nos parece una irresponsabilidad que Francisco Vidal haya abandonado el directorio en este momento”.