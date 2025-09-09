Pedro Santander, bots y desinformación: "Lo venimos viendo desde el plebiscito (constitucional) en adelante"

En conversación con Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, Pedro Santander, director del proyecto interdisciplinario Demoscopía Electrónica del Espacio Público (DEEP) de la Universidad Católica de Valparaíso, analizó el escenario en el que se destapa la red de bots con fines políticos que expuso un reportaje realizado por Chilevisión. “Hoy las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, sobre todo en momentos de campaña, tienen la capacidad de instalar un clima social”, aseguró el experto.

“Algo que antes tenían los medios de comunicación y lo hacían con cierto talento y prestancia, hoy las redes sociales lo hacen en un nivel desconocido para nosotros, porque quienes consumen las redes sociales, no son como quienes consumían tele que eran grandes audiencias, ahora son audiencias inmensas. Entonces, eso es lo primero, tienen capacidad de instalar clima social, tienen capacidad de incidir en la agenda, es decir, aquello que se habla y tienen, por lo tanto, capacidad de afectar los conflictos políticos. Eso implica que deberían haber políticas públicas que regulen esa capacidad, ese poder que tienen”, desarrolló.

El doctor en Lingüística, periodista y también académico de la Universidad Católica de Valparaíso, explicó que en ciertos momentos, como en periodo de campañas, se crean cierto tipo de comunidades, como la del “Apruebo” y el “Rechazo” en el primer proceso constituyente, algo que también se expresa en torno a candidatos o candidatas. “Son redes de relación, cientos de miles de usuarios vinculados entre sí, a través de redes sociales como TikTok, como Facebook, X, en torno, en este caso, a una candidatura, como lo que estamos viendo”, planteó.

Respecto a la diferencia entre una comunidad que se expresa libremente y una campaña organizada de desinformación a través de redes sociales, el académico planteó que “dentro de esas comunidades hay usuarios, personas, cuentas, que son más influyentes y otras que son menos. Hay algunas cuentas que son muy influyentes y se nota, los influencers, pero hay otras cuentas que son muy influyentes en cómo se estructura esa comunidad y no se ven a la primera”.

“Es lo que nosotros detectamos el año 2022 si no me equivoco, con Sergio Melnick, exministro de la dictadura, era una autoridad de red que no era muy visible pero que tenía mucha importancia en términos estructurales de cómo la comunidad del Rechazo se organizaba, qué temas ponían, cómo ponían tendencias”, aseguró.

Para explicar el contexto actual, respecto a la red de bots que se ha vinculado al Partido Republicano, dijo que “algunas de esas autoridades de red, a diferencia de Melnick, hoy usan avatares y una suerte de identidad anónima como ‘Patito Verde’, nadie sabe lo que es (…) Después del primer plebiscito de entrada la derecha chilena empezó a anonimizar sus cuentas importantes en redes sociales”.

“Lo segundo que vimos son cuadros que se repiten ahora, que la desinformación y el discurso de odio propulsado por estas cuentas y replicado por decenas de miles de otras cuentas, era la característica de la campaña de redes sociales. Este es un cuadro que nosotros vimos como equipo de investigación, lo venimos viendo desde el plebiscito en adelante y que se repite ahora, son cuentas anónimas, que difunden mucha desinformación y mucho discurso de odio”, señaló Santander.

Sobre estos grupos organizados que reproducen información de manera “mandatada”, que requerirían estructura y financiamiento, el experto aseguró que le llaman “la tropa digital, que responde órdenes de un general de tropa, que son las autoridades de red, Patito verde, por ejemplo”.