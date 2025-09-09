Renuncia de Vidal a TVN: PPD acusa a Kast de actuar como en “la Alemania de 1930"

La mesa nacional del Partido Por la Democracia (PPD) respaldó públicamente la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), calificándola como una reacción legítima frente a una “inaceptable campaña de presión y hostigamiento” atribuida al candidato presidencial José Antonio Kast y su asesor Cristián Valenzuela.

En una declaración pública, el PPD condenó con dureza el actuar del Partido Republicano, afirmando que rechaza “categóricamente estas prácticas de hostigamiento, propias de la Alemania de 1930”.

El partido también valoró la gestión de Francisco Vidal al frente del canal estatal, destacando su “compromiso inquebrantable” con los principios de pluralismo y credibilidad, especialmente en un contexto de dificultades financieras. Según el comunicado, su liderazgo junto a un directorio políticamente diverso fue clave para mantener la señal pública.

Respecto a las acusaciones de Kast y Valenzuela sobre la supuesta falta de pluralismo en TVN, el PPD señaló que estas declaraciones evidencian un “desconocimiento de las normas del gobierno corporativo del canal” y representan un “ataque directo a su autonomía”.

En ese sentido, el partido condenó “categóricamente cualquier intento de injerencia política que busque socavar la autonomía, pluralismo y objetividad”, consagrados en la política editorial de TVN. Además, advirtió que la instrumentalización de las instituciones con fines partidistas constituye una “grave amenaza a la democracia”.

Finalmente, el PPD calificó la renuncia de Francisco Vidal como “un acto de integridad que pone en evidencia la urgencia de proteger a todos los medios de comunicación de las presiones externas”, y llamó a los actores políticos y a la ciudadanía a defender la independencia de TVN y el sistema democrático.

Voces del directorio

Tras la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), los integrantes Rodrigo Cid, Nivia Palma y Hernán Rosas emitieron una declaración pública en defensa del canal y de su ex presidente.

La salida de Vidal se produjo en medio de reiteradas críticas del candidato presidencial José Antonio Kast, quien ha cuestionado el compromiso de TVN con el pluralismo y la independencia editorial.

En el comunicado, los directores expresaron su reconocimiento a la gestión de Vidal: “Valoramos y agradecemos el compromiso, la entrega y el liderazgo que el señor Vidal ejerció durante su período como Presidente del Directorio”.

La declaración reafirma el carácter público y autónomo de TVN, subrayando que: “Televisión Nacional de Chile es una empresa autónoma del Estado, regida por ley y cuya misión es entregar una programación pluralista, objetiva y representativa de la diversidad cultural, social y política del país”.

Los directores enfatizaron que esta misión está en el centro de todas las decisiones editoriales e institucionales del canal, y rechazaron de forma categórica cualquier intento de deslegitimar su rol:

“Rechazamos en forma categórica que se pretenda socavar un pilar fundamental de la televisión pública, como es la representación de todas las voces de la sociedad democrática”.

El comunicado también defendió la operación del canal, asegurando que TVN actúa conforme a la ley y al interés público, manteniendo su independencia frente al gobierno de turno y cualquier influencia partidaria.

En particular, los directores consideraron inaceptable que se cuestione la labor del equipo periodístico, destacando la trayectoria del Departamento de Prensa de TVN: “Su trabajo ha sido y seguirá siendo un eje central del rol de TVN como medio público”.