Alejandra Mizala: "Los establecimientos con una cultura más igualitaria en términos de género tienen menos brechas en resultados académicos"

Hace algunas semanas, la Comisión Técnica “Hacia una educación sin Brechas de Género” —presidida por la prorrectora de la Universidad de Chile y experta en educación, Alejandra Mizala— realizó la entrega de su informe final al Ministerio de Educación.

Un documento trabajado entre abril y junio del 2025 con trece actores del mundo académico, la sociedad civil y el sistema educativo, y que incluye una serie de 16 recomendaciones orientadas a garantizar igualdad de oportunidades y resultados para todos los estudiantes, sin distinción de género.

“Es importante decir respecto de este trabajo es que, cuando hablamos de sesgos de género en educación, no solamente nos referimos a los que afectan a las mujeres, sino también a los que afectan a los hombres”, recalcó la prorrectora durante la más reciente edición del programa Educación en el aire.

Así, la autoridad de la U. de Chile explicó que “cuando uno piensa en cerrar brechas tiene que trabajar con ambos tipos de sesgos. Y esto no se limita al mundo escolar, parvulario o universitario, sino que tiene que ver con cómo la sociedad enfrenta los temas de género. Tenemos muchos estereotipos muy arraigados cultural y socialmente, y por tanto es fundamental hablar de esto, reflexionar y pensar en políticas y acciones que nos ayuden a avanzar”.

De hecho, Mizala afirmó que no solo se trata de una tarea que compete a las y los miembros de la comunidad educativa, sino que también apela a la formación de las y los docentes y al entorno familiar. “No quiero dejar la impresión de que, por ser tarea de todos, es tarea de nadie. Cada recomendación tiene responsables claros. Pero también necesitamos que las familias se sumen a este cambio. La igualdad requiere transformaciones más amplias que solo el sistema educativo. Todos podemos colaborar para construir una sociedad más inclusiva, más equitativa y más amable“, expresó la autoridad.

El fomento de las masculinidades positivas, la prevención de violencia y estereotipos en entornos digitales, y un Sistema de Aseguramiento de la Calidad con perspectiva de género son parte de las propuestas hechas por la comisión, donde también hubo un trabajo en torno al reconocimiento de los diversos factores que conversan con las brechas de género.

“Uno no puede mirar de forma unilateral los sesgos de género. Hay que observar cómo interactúan con otros temas. No es lo mismo lo que ocurre en el sector rural que en el urbano o en distintos niveles socioeconómicos. Lo que tratamos de hacer fue mirarlo desde distintas perspectivas e identificar cuáles son los desafíos urgentes que debería pensar una política de igualdad de género en el país”, explicó la prorrectora.

En ese sentido, comentó que “un primer punto es que, desde la inclusión de las mujeres en la educación, hemos avanzado mucho como país, y también a nivel global. Por ejemplo, en la educación superior, más del 50% de los estudiantes son mujeres. No es un problema de acceso porque las mujeres están en la educación. Sin embargo, persisten brechas de aprendizaje: en matemáticas, las mujeres sistemáticamente obtienen resultados más bajos, y en lenguaje, los hombres tienen resultados más bajos. Esto se relaciona con estereotipos de género en las aulas. Además, al observar dónde y qué estudian hombres y mujeres, también se ven reflejados estos estereotipos. Los hombres se concentran en carreras masculinizadas y las mujeres en carreras feminizadas”.

“No es que las mujeres no estén en la educación superior, sino el tipo de carreras en las que están. Hay muy pocas en carreras STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés— y, al mismo tiempo, hay muy pocos hombres en trabajo social, educación parvularia u obstetricia. Existe una segmentación en términos vocacionales. Eso puede estar vinculado a preferencias, pero dichas preferencias están condicionadas socialmente”, añadió Mizala.

En ese contexto, precisó que el concepto de estereotipo refleja “una visión de lo que se supone que ‘deben’ hacer las mujeres y lo que ‘deben’ hacer los hombres, y que no responde a características biológicas, sino a la socialización. Así, en el caso de las mujeres -y estoy generalizando-, hay ausencia de referentes femeninos en áreas STEM, y en el caso de los hombres, ausencia de modelos masculinos en la educación inicial. Son muy pocos los profesores hombres, sobre todo en párvulo, y en educación básica predominan profesoras mujeres. Esa falta de referentes fue parte de nuestro análisis. También consideramos los entornos digitales, que cada vez influyen más en la vida de niños, niñas y adolescentes, y por tanto deben ser incluidos en el análisis”.

Finalmente, la prorrectora también se refirió a la incorporación transversal de la comunidad educativa en estas propuestas: “En general, los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación y los servicios asociados, como la Agencia de la Calidad y la Superintendencia de Educación, requieren sensibilización en temas de equidad de género, de forma que tengan esa mirada. Porque no es algo que uno no quiera ver, sino que es bien inconsciente. Los sesgos, en general, son inconscientes. Uno actúa sin darse cuenta de que está siendo sesgado. Lo primero es tomar conciencia, y para eso tiene que haber conversación sobre el tema. Creemos que toda la gente que trabaja en educación, no solo quienes están en el aula, debe tener esa sensibilización”.