Banco Central proyecta mayor dinamismo económico pero adelanta leve alza de la inflación

En su decisión del martes, el Banco Central no solo mantuvo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,75%, sino que además sorprendió al adoptar un tono más cauteloso respecto a futuros recortes de la tasa de interés. Esta postura se fundamenta en que la inflación subyacente “se ubica por encima de lo esperado en el Ipom previo, tanto en bienes como en servicios”.

Dicho mensaje fue ratificado con la presentación del Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre, en el cual la institución elevó su proyección de inflación para el cierre de 2025 desde un 3,7% a un 4%. Asimismo, la inflación promedio anual también fue ajustada al alza, pasando de 4,3% a 4,4%. El documento destaca que, si bien la inflación total ha evolucionado según lo previsto en el escenario central del Ipom de junio, la inflación subyacente ha superado las expectativas.

En esta línea, el Banco Central estima que entre fines de 2025 y la primera parte de 2026, la inflación subyacente superaría lo proyectado en junio. “Ello incorpora la mayor variación efectiva de los meses recientes, el efecto de los niveles más altos del gasto privado, presiones salariales aún elevadas y un tipo de cambio real (TCR) más depreciado que lo previsto en el Ipom pasado”, explicó la institución.

No obstante, el informe proyecta que durante 2026 la inflación anual iría disminuyendo gradualmente hacia el 3%, en un contexto en que la brecha de actividad se cerraría, el consumo privado crecería en línea con la tendencia de la economía y la persistencia inflacionaria seguiría sus patrones habituales. Este escenario también considera una apreciación esperada del tipo de cambio real (TCR) en el horizonte de proyección.

Aun así, en este Ipom se posterga la llegada a la meta de 3%. Mientras que en junio se esperaba que la convergencia se concretaría durante la primera parte de 2026, ahora se anticipa que ocurrirá recién en el tercer trimestre de ese año, para luego oscilar en torno a ese valor.

Respecto a la evolución de la tasa de interés, el Banco Central reforzó el mensaje entregado previamente: “El riesgo de una mayor persistencia de la inflación requiere acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la TPM a su rango de valores neutrales”.

En materia de crecimiento económico, el Banco Central ajustó sus proyecciones. Para este año, el rango esperado pasó de 2%–2,75% previsto en junio a uno entre 2,25% y 2,75%. Para el próximo año, la previsión también fue elevada, desde un rango de 1,5%–2,5% a uno entre 1,75% y 2,75%.

Además, se revisaron al alza las proyecciones de varias variables de la actividad. La demanda interna fue ajustada de 3,2% a 4,3%; la inversión de 3,7% a 5,5%; el consumo total de 2,6% a 3%; y el consumo privado de 2,2% a 2,7%.

El Banco Central señaló que los datos de la demanda interna han sido más dinámicos de lo anticipado, especialmente durante el segundo trimestre. Resaltó “la aceleración de la inversión en ese período, lo que fue particularmente visible en el componente de maquinaria y equipos de la formación bruta de capital fijo (FBCF), cuyo dinamismo se habría mantenido en el tercer trimestre, según muestran las cifras de importaciones de bienes de capital”. Agregó que “la parte de construcción y otras obras de la inversión ha seguido recuperándose paulatinamente”.

Este repunte de la inversión ha estado apuntalado, “en gran medida” por el impulso de grandes proyectos, a lo que se suman condiciones financieras algo más favorables y una mejora en la confianza empresarial.

Respecto al consumo privado, el informe indica que también creció por encima de lo anticipado, aunque en menor medida que la inversión. Su avance se da en un contexto de evolución favorable de algunos de sus fundamentos, observándose que los ingresos laborales (masa salarial real) han continuado aumentando, aunque a un ritmo menor que en meses anteriores. Esta composición contrasta con una baja creación de empleo y un elevado incremento de las remuneraciones.