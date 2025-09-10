Comisión de Minería solicitará remoción de Laura Albornoz del directorio de ENAP por su rol en comando de Jara

Por unanimidad, la tarde de este miércoles la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó enviar una carta al Gobierno solicitando la renuncia de la exministra Laura Albornoz a los directorios de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y de Desarrollo País, a raíz del rol que -en paralelo- ha asumido en el comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

Se trata de una misiva que propuso el jefe de la Bancada de la UDI, Henry Leal, junto con los subjefes Marlene Pérez y Felipe Donoso, además del presidente de la comisión, Marco Antonio Sulantay, y que fue aprobada por los legisladores que estaban presentes durante la sesión.

En ese sentido, cabe recordar que el mismo día los parlamentarios gremialistas insistieron en la salida de la exdirectora del Servicio Nacional de la Mujer en particular tras revelarse que, además de ENAP, también integra el directorio de otra empresa del Estado, como es Desarrollo País.

Por lo mismo, los diputados Leal, Sulantay, Pérez y Donoso decidieron solicitar a la Comisión de Minería y Energía que pudiera remitir una carta al Ejecutivo, donde expusieron que “la designación de un cargo en el directorio de ENAP conlleva un conjunto de responsabilidades estratégicas y técnicas”, cuya condición -a juicio de ellos- “no reúne la actual directora Laura Albornoz”, argumentando que su participación en el comando de la candidata oficialista “configura un evidente conflicto de interés y nos genera legítimas dudas respecto a la independencia de sus actuaciones”.

“Compatibilizar su función en un comando presidencial -cualquiera sea- con el ejercicio de un cargo directivo en una empresa del Estado no sólo resulta imprudente, sino que además compromete principios esenciales en materia de transparencia y probidad”, señala la misiva.

La misma agrega: “La transparencia y el respeto por las normas exigen que la Sra. Albornoz dé un paso al costado, ya sea por medio de una renuncia voluntaria o a través de la decisión del propio Presidente (Gabriel) Boric”.

En el caso de que la exministra no presente su renuncia a los directorios y mantenga su rol al interior del comando de Jara, los parlamentarios aseguraron que “no sólo provocaría un grave daño en la imagen pública de la empresa, sino que además sentaría un peligroso precedente al permitir -con el aval del Ejecutivo- que cargos de carácter técnico y estratégicos, financiados con recursos de todos los chilenos, puedan ejercerse en paralelo a funciones de una naturaleza política”.

En esa misma línea, advirtieron: “No quisiéramos que la insistencia en esa actitud, que estimamos del todo imprudente, termine por afectar la indispensable convivencia cívica entre el Gobierno y esta comisión”.

Por último, la carta dirigida al Gobierno cuestiona las declaraciones entregadas esta mañana por el ministro de Energía, Diego Pardow, quien descartó que el Ejecutivo le solicitaría la salida a Albornoz.

“Lamentamos las recientes declaraciones del ministro Pardow, quien sólo argumentó que la abogada fue nombrada vía Alta Dirección Pública para descartar algún tipo de incompatibilidad legal por su rol en el comando de la candidata Jeannette Jara, como si la prudencia no constituyera también un criterio a tener en cuenta en el actual rebate”, cerraron los diputados Leal, Sulantay, Pérez y Donoso.