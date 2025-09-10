Compromisos en convivencia y lectura profundizan la Nueva Educación Pública

La Nueva Educación Pública sigue avanzando con pasos firmes. En estos años hemos consolidado un proyecto común y transversal que ha puesto como prioridad el fortalecimiento de la educación pública. Los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) han impulsado múltiples acciones para mejorar la calidad y equidad de los aprendizajes, fortalecer a sus comunidades y ampliar las oportunidades para niñas, niños y jóvenes. Ese trabajo, que se ha ido consolidando en terreno, hoy se profundiza con nuevas definiciones y compromisos que refuerzan la tarea emprendida. En efecto, en una reunión sostenida la semana pasada con las 26 directoras y directores de los SLEP no solo reafirmaron principios; también asumieron acciones colectivas y específicas que marcarán el rumbo de este proceso en los próximos años.

En primer lugar, suscribimos un compromiso nacional contra la violencia y a favor de la buena convivencia escolar. Sabemos que la violencia no puede tener cabida en los espacios educativos porque afecta el bienestar y el aprendizaje. Reconocemos, además, que la convivencia no surge de manera espontánea: se enseña, se aprende y se vive a diario. Por eso, el acuerdo firmado por los SLEP constituye un paso decisivo para acompañar a las comunidades en la construcción de entornos protectores, inclusivos y respetuosos.

En segundo lugar, avanzamos en el desafío de la lectura. En el marco de la estrategia “Por un Chile que Lee”, los SLEP reafirmaron compromisos concretos y medibles para garantizar que cada niña, niño y joven desarrolle una comprensión lectora adecuada a su edad. Leer no es solo un objetivo curricular; es una condición de ciudadanía. Asegurar trayectorias lectoras sólidas significa abrir puertas al conocimiento y a la participación.

Ningún plan funciona si no llega al establecimiento escolar y es apropiado por las comunidades educativas. No basta con que un grupo de profesionales en Santiago defina qué hacer; lo relevante es que las y los directores de los SLEP firmaron compromisos y acciones que comenzarán a desarrollarse desde ahora en los establecimientos de sus territorios. La fuerza de estos acuerdos radica en que se transforman en tareas tangibles para cada escuela, liceo y jardín infantil, en contacto directo con estudiantes, docentes y familias.

La Nueva Educación Pública, que dio origen a los SLEP, es la principal muestra de que este es el camino correcto. Se trata de una política de Estado que trasciende gobiernos, fruto de un acuerdo transversal ratificado hace ocho años por todas las fuerzas políticas en el Congreso y que, con mucho esfuerzo, hemos cumplido como país.

Sabemos que el proceso no ha estado exento de dificultades y que algunos SLEP enfrentaron desafíos de gestión y financieros. Sin embargo, hoy ya son 26 los servicios en funcionamiento y el próximo 1 de enero podrían sumarse 11 más, con lo cual más de la mitad del sistema estará operativo, en un proceso que culminará hacia 2030.

La sostenida continuidad de esta política y, sobre todo, los resultados alcanzados —respaldados por diversos análisis independientes que muestran mejoras en calidad, asistencia, rendimiento y participación— confirman que las decisiones consensuadas en 2017 fueron las correctas.

Los nuevos compromisos asumidos la semana pasada —por la convivencia y por la lectura— continúan esa senda, porque son mucho más que declaraciones. Se traducen en acciones concretas: actualización de planes de seguridad escolar, acompañamiento pedagógico a equipos docentes, fortalecimiento de estrategias de prevención y promoción del buen trato, y planes focalizados para mejorar la comprensión lectora en cada territorio.

Pasar de los compromisos a los hechos requiere voluntad, coordinación interinstitucional y trabajo persistente en terreno. La Educación Pública ha demostrado que está dando ese salto: no se trata solo de instalar estructuras administrativas, sino de movilizar a las comunidades en torno a objetivos claros como proteger, educar y formar en convivencia democrática, además de garantizar aprendizajes fundamentales y de excelencia para todos y todas.

Hoy podemos afirmar con claridad que la Nueva Educación Pública y los SLEP no son proyectos en construcción; son un sistema en funcionamiento, que actúa y mejora la calidad de la educación y la vida de decenas de miles de niñas, niños, jóvenes y adultos.