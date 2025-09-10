Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 23 de marzo de 2026


En tiempo récord: Senado despacha voto con multa y reforma que limita participación de extranjeros

Un amplio respaldo recibieron ambas iniciativas. Así, los proyectos pasarán a la Cámara Baja donde continuarán su tramitación la próxima semana. El presidente de la testera, el diputado José Miguel Castro (RN), comprometió una sesión especial.

Un amplio respaldo recibieron ambas iniciativas. Así, los proyectos pasarán a la Cámara Baja donde continuarán su tramitación la próxima semana. El presidente de la testera, el diputado José Miguel Castro (RN), comprometió una sesión especial.

Política

Tal como se esperaba, un trámite más expedito vivió el proyecto de voto obligatorio en el Senado. En tiempo récord, la Cámara Alta repuso la multa para quienes no asistan a sufragar en las próximas elecciones y aprobó la propuesta por amplia mayoría: 38 votos a favor, 1 rechazo y 0 abstenciones.

De esta forma, el proyecto vuelve en tercer trámite a la Cámara de Diputados estableciendo una sanción económica de 0,5 a 1,5 UTM (de 34 a 103 mil pesos), disminuyendo a la mitad la cifra propuesta originalmente en el proyecto, autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas).

Este monto fue parte de un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición, ya que, junto con reestablecer la multa, se ingresó una reforma constitucional buscando limitar la participación electoral de extranjeros subiendo el requisito de avecindamiento a 10 años, a partir de 2026.

La iniciativa se tramitó en paralelo y también fue aprobada, esta jornada, en general y en particular por 44 votos, con 0 rechazos y 0 abstenciones.

Tras el avance de ambas propuestas, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, agradeció el respaldo y destacó que “más allá de las diferencias, de que hay muchos temas que podemos seguir construyendo, el diálogo transversal, la construcción de acuerdos y el cumplimiento de la palabra empeñada son temas muy relevantes para fortalecer la democracia”.

“Así que creo que damos un paso importante en ese sentido y seguiremos trabajando para que esto en la Cámara (Baja) también sea respaldado y podamos tener en los plazos comprometidos las leyes despachadas“.

Cabe destacar que en es en la Cámara Baja donde hay más resistencia a establecer el voto con multa, principalmente desde diputados oficialistas. En términos de trámite, el presidente de la Corporación, José Miguel Castro (RN), ya comprometió una sesión especial durante la próxima semana una vez los proyecto arriben.

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