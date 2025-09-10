Fiestas Patrias: refuerzan transporte público, pero Metro no extenderá su horario

Este miércoles el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó el plan para el funcionamiento del transporte público durante las celebraciones de Fiestas Patrias. Se reforzarán buses y personal en puntos clave como el Estadio Nacional y el Parque O’Higgins, aunque el Metro mantendrá su horario habitual, sin extensión nocturna.

En el marco del despliegue del “Plan de 18 a 18”, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, junto al subsecretario de Transportes, Jorge Daza; la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Infante y el subgerente de Línea 1 de Metro, Juan Huentupil; presentó las medidas para la operación del transporte público y de fiscalización vial durante las celebraciones del 18 de septiembre.

El ministro Juan Carlos Muñoz señaló que se esperan 650 mil salidas desde la Región Metropolitana en buses interurbanos, y anunció 630 puntos de control a nivel nacional, con 290 en la capital.

“Los servicios de buses van a tener un reforzamiento de sus frecuencias, especialmente durante el periodo del final de la tarde, la noche, que es un momento en que mucha gente va a salir a tomar los buses”, indicó la autoridad.

Asimismo, precisó que reforzarán “estaciones de Metro con mayor personal, de modo que haya una cantidad más importante, sobre todo en las estaciones que están colindantes a los puntos de mayor concurrencia y se ha trabajado también en ir cuidando y reforzando los servicios de ferrocarriles”.

En el tren subterráneo no habrá extensión horaria. Así lo informó Juan Huentupil: “Los motivos de porqué no hacemos extensión, es porque vamos a realizar un refuerzo de la oferta. Hemos hecho un estudio en relación a las tasas de uso y en esta ocasión tenemos reforzamiento en las distintas líneas dependiendo de los días, por ejemplo el día 19 de septiembre tenemos un refuerzo de la oferta aproximadamente un 20%, entonces creemos que con eso vamos a cubrir las necesidades que requiere la ciudad”.

Por su parte, el subsecretario Jorge Daza puntualizó que se modificarán recorridos de buses RED para facilitar el acceso a fondas y celebraciones, como la Pampilla en Coquimbo y el parque Alejo Barrios en Valparaíso. También se reforzarán servicios en Curicó y en la RM desde el Parque O’Higgins hacia comunas como Puente Alto, Maipú y Pudahuel.

Las autoridades enfatizaron su llamado a preferir el transporte público durante las festividades y recordaron que las medidas se enmarcan en el “Plan de 18 a 18”, vigente desde el 18 de agosto al 18 de septiembre.