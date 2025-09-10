Incursión inédita: drones rusos en Polonia ponen a prueba la cohesión de la OTAN

En la madrugada de este miércoles en Europa, Rusia volvió a lanzar una oleada de misiles y drones contra Ucrania, como lo ha hecho durante más de tres años de guerra. Sin embargo, el episodio de anoche marcó un precedente inédito, hasta 19 drones rusos cruzaron el espacio aéreo de Polonia, un país fronterizo con Ucrania, miembro de la OTAN y considerado un enclave militar clave para la defensa europea.

Las fuerzas armadas polacas confirmaron que derribaron drones de tipo “Geran-2” de fabricación rusa y “Shahed” de origen iraní, en lo que describieron como una gran provocación para Europa y la Alianza Atlántica. Según los reportes, las incursiones comenzaron alrededor de las 23:30 horas del martes y finalizaron hacia las 6:30 de la mañana del miércoles.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, aseguró que los drones representaban una amenaza directa y que fueron neutralizados. Recalcó además que mantuvo comunicación permanente con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y otros aliados. En el operativo participaron no solo cazas polacos, sino también aviones F-35 de Países Bajos, baterías antimisiles alemanas y un avión de vigilancia italiano. Se trata de la primera vez que drones rusos son derribados sobre el territorio de un país de la OTAN, lo que llevó a Polonia a calificar la situación de “violación sin precedentes”.

Tusk declaró ante el Parlamento que la provocación era incomparablemente más peligrosa que episodios anteriores. Precisó que gran parte de los aparatos ingresaron desde Bielorrusia, y anunció la invocación del Artículo 4 de la OTAN, que obliga a consultas formales dentro de la alianza cuando un miembro percibe que su seguridad está amenazada. No se trata de una acción militar automática, pero sí abre la puerta a futuras medidas conjuntas.

El gesto de Varsovia fue respaldado por la Unión Europea. Su jefa de política exterior, Kaja Kallas, calificó la incursión como “la violación más grave del espacio aéreo europeo desde el inicio de la guerra” y subrayó que todo apunta a que fue intencional. Desde Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que el episodio marca un precedente extremadamente peligroso para Europa, recordando que su propio país había sido atacado esa misma noche con más de 400 drones y 40 misiles.

El secretario general de la OTAN afirmó que la alianza defenderá “cada centímetro del territorio de los países que la componen”. Una frase que cobra peso en un contexto donde Rusia intensifica el uso de drones. Para tener una idea, en diciembre de 2024 el promedio de drones rusos disparados al día contra Ucrania era de 58, en julio de 2025 la cifra superó los 200, y en lo que va de septiembre el promedio diario asciende a más de 250. Algo que muestra que la guerra está lejos de acabar.

En paralelo, la línea de frente en Ucrania se mantiene en unos mil 200 kilómetros, pero con avances rusos en regiones como Járkov, Zaporiyia y Sumi cada vez más intensos y con conquistas más aceleradas en las últimas semanas, reabriendo puntos calientes que no se veían desde hacía dos años. Según reportes de ambos lados del frente, Rusia ya controlaría la totalidad de Donetsk.

En Washington, Donald Trump insistió en que se reunirá pronto con Vladimir Putin para intentar resolver el conflicto. Sin embargo, sus declaraciones se contradicen con la realidad de los ataques, cada vez más intensos. El jefe de la Casa Blanca pidió a la Unión Europea aplicar aranceles del 100% a India y China, países que considera sostienen la economía rusa al comprar su petróleo. Estados Unidos estaría dispuesto a replicar estas medidas, pero únicamente si Bruselas acompaña.

Moscú, en tanto, optó por minimizar el incidente. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, evitó comentarios directos y acusó a la UE y la OTAN de lanzar acusaciones infundadas a diario. Bielorrusia sugirió que los drones ingresaron a Polonia por fallas de navegación, mientras que el Ministerio de Defensa ruso aseguró que el objetivo era Lviv, en Ucrania, e invitó a su contraparte de Polonia a mantener consultas y esclarecer los hechos.

Rusia pone a prueba a la OTAN

Rusia realmente no tiene la capacidad para sostener una guerra abierta con el resto de Europa y menos contra la OTAN, por eso la lectura que se hace desde occidente apunta a una “prueba”.

¿Qué busca el Kremlin con este ataque? Para el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, Putin está “poniendo a prueba a Occidente”.

El objetivo es ver la capacidad de respuesta de la OTAN, su velocidad, coordinación y eficacia. Los drones permiten además recopilar información sobre los radares, sistemas antiaéreos y tiempos de reacción aliados. Y, al ser presentados como accidentes, se dificulta una respuesta contundente, generando tensiones dentro de la propia Alianza.

La respuesta podría estar en un debate que se ha abierto en Europa. Debido a que tras las reuniones de Trump y Putin para negociar una salida al conflicto se abrió la posibilidad de enviar tropas a Ucrania en el marco de una eventual misión de paz. Francia, con Emmanuel Macron a la cabeza, sugirió que más de 26 países estarían dispuestos a participar enviando tropas al frente. Rusia, por su lado, rechazó tajantemente esta posibilidad y señaló que cualquier presencia militar occidental en suelo ucraniano sería considerada un objetivo legítimo.

Sin embargo, esto abre un nuevo frente, no militar y no con Rusia, sino un frente político y diplomático al interior de la propia OTAN.

La incursión rusa no sólo pone a prueba las defensas militares, sino también la unidad política de la OTAN, obligando a los países a tomar una postura clara en un momento de alta tensión diplomática y militar.

La confianza europea en la fiabilidad de la OTAN se ha visto socavada por la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien, junto con miembros clave del gabinete, ha instado a Europa a liderar su propia defensa y ha complicado las relaciones entre el bloque europeo y el país norteamericano.

La prueba rusa, quizá vaya más a que probar sistemas militares de defensas, sino que su objetivo sea evaluar la cohesión entre los miembros de la coalición.

El Artículo 5, que establece el principio de defensa colectiva, es el corazón de la OTAN. En esencia, el artículo establece que un ataque armado contra uno o más miembros de la OTAN en Europa o América del Norte será considerado como un ataque contra todos ellos.

El escenario de un ataque en Polonia es precisamente el que pone a prueba la teoría de la cohesión de la OTAN. Si bien la posibilidad de una división existe, la estructura y los principios de la Alianza, se supone, están diseñados para evitarlo.

Todo esto ocurre en la antesala de los ejercicios militares Zapad 25, que Rusia y Bielorrusia comenzarán este viernes cerca de la frontera con Polonia. Varsovia anunció que cerrará sus pasos fronterizos, incluidos los ferroviarios, en señal de advertencia.

La conclusión es clara, el episodio de los drones en Polonia no solo prueba las defensas aéreas de la OTAN, también mide su cohesión política en un momento de máxima tensión. Para Moscú, se trata de explorar hasta dónde puede llegar sin desatar la respuesta colectiva del Artículo 5. Para Europa, la disyuntiva es cómo reaccionar sin caer en una escalada que derive en un conflicto directo entre Rusia y la Alianza Atlántica.