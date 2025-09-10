"La cultura no es solo para quienes pueden pagarla": Boric defiende implementación del Pase Cultural

“Para mí, y aunque algunos lo critiquen, la cultura es muy importante. Fomentarla es decirles que pueden volar, que pueden pensar más allá de los muros del colegio, que tienen el mismo derecho que alguien del sector oriente de Santiago”. Esas fueron parte de las palabras que el Presidente Gabriel Boric entregó a un grupo de 400 jóvenes de Puente Alto.

La comuna más popular del país y que, además, se ubica entre los territorios que concentran una mayor cantidad de beneficiarios del denominado Pase Cultural, una de las iniciativas más celebradas de la cartera dirigida por la ministra Carolina Arredondo y que entrega un monto de 50 mil pesos para que jóvenes de 18 años y adultos mayores de 65 puedan acceder a diversos productos e instancias culturales.

“Cuando destinamos recursos en cultura, algunos dicen ‘el Presidente no está interesado en las preocupaciones de la gente’, pero por supuesto que lo estamos. Hemos invertido muchísimo en seguridad y, a diferencia de otros gobiernos, aumentamos significativamente el presupuesto de las policías. Hemos mejorado herramientas para perseguir el delito, llevamos más de 208 mil casas construidas en todo Chile, hemos hecho que la salud pública sea gratuita terminando con el copago, bajamos la jornada laboral a 40 horas, reparamos la deuda histórica de los profesores. Y también estamos apoyando la cultura chilena dando la oportunidad a los jóvenes y a los adultos mayores de acceder a ella”, sumó el Mandatario.

Todo esto, en el marco de la feria “Activa tu Pase Cultural”, y que busca incentivar el uso de este instrumento que, entre otras cosas, permite acceder a servicios y productos culturales en tiendas de música, librerías, artesanías, cines, teatros y ticketeras, salones de baile y escuelas de arte.

“La cultura no es solo para quienes pueden pagarla porque no es un tema de élite. La cultura es popular, está en los barrios y debiera estar al alcance de todos. Porque hay mucha riqueza escondida en todas partes”, expresó la autoridad, reconociendo también el rol que jugó Arredondo en la puesta en marcha del beneficio.

Una visión que fue compartida por la ministra de las Culturas: “Desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric creemos que es fundamental entender la cultura como un bien público y también como un derecho. Por eso necesitamos garantizar el acceso para generar estas experiencias. Creemos sin duda que la cultura transforma la vida de las personas, a veces desde los espacios de pensamiento crítico y de conocimiento, pero también desde el disfrute, el goce y el ocio que todas las personas nos merecemos”.

“Hace muy poco entregamos los resultados de la última Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector, y sabemos que uno de los tramos más importantes en los que tenemos que trabajar es con los jóvenes, con ustedes, para garantizar el acceso al arte, la cultura y el patrimonio. En algunos casos como espectadores, como hoy, pero también dándoles el espacio arriba de un escenario para que sean protagonistas de sus experiencias”, agregó.

Valorar el aporte de las culturas

Sin embargo, y más allá del valor que las autoridades otorgaron a la actividad cultural en su propio mérito, tanto Arredondo como Boric destacaron el aporte que significa en el marco de otras problemáticas sociales.

“Los hallazgos de la encuesta muestran que cada vez más personas participan en instancias culturales y patrimoniales, y lo hacen acompañados de otros. Es decir, el arte, la cultura y el patrimonio son instancias que fortalecen la vida en sociedad. Y en estos momentos, donde la convivencia es un desafío no solo en las escuelas sino también a nivel social, necesitamos seguir fortaleciendo el encuentro ciudadano”, expresó la ministra.

Por eso es que apuntó a la centralidad que tiene defender los recursos destinado a la cartera que actualmente dirige. “Cuando hablamos del presupuesto de nuestro ministerio nos referimos a estas iniciativas: la Biblioteca Pública Digital, la red de bibliotecas públicas, el poder llegar a ustedes e impactar la vida de las personas a través del arte, la cultura y el patrimonio, fortaleciendo así el tejido social”, recalcó.

En tanto, el mandatario apuntó a su relevancia en la prevención del delito: “La principal preocupación de las chilenas y chilenos hoy es cómo enfrentamos la delincuencia. Por cierto que tenemos que ser duros y firmes contra quienes cometen delitos. Pero también enfrentamos la delincuencia generando espacios de cultura, recuperando espacios públicos, teniendo más deporte, trayendo el teatro, el arte, la música a las poblaciones”.

“No se trata solo de militarizar o decir que está todo mal: se trata de crear cosas positivas, de darles oportunidades a los jóvenes para que expresen el tremendo talento que de seguro tienen. Si hay algo que está distribuido de manera democrática en Chile es el talento, pero desgraciadamente no todos lo pueden desarrollar porque no tienen las mismas oportunidades. Puede que alguien vaya a ver una obra de teatro, quede conmovido y diga ‘quizás quiero ser actor’; o que vaya a un museo, vea una pintura, una escultura, una performance, escuche un disco, y diga ‘por ahí va mi camino”. Desde el Estado tenemos que generar las condiciones para que eso sea posible“, afirmó el Presidente.

Pero más allá de lo que indican instrumentos de medición como la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector, lo cierto es que existe una valoración concreta a estas iniciativas desde los territorios. Algo que fue destacado por el mismo alcalde de Puente Alto, Matías Toledo. “Éste, para nosotros, es un hito muy importante. Quienes hemos crecido entre los potreros, en la periferia, muchas veces no hemos tenido la oportunidad de acceder a la cultura, al teatro, a las artes“, expresó el líder comunal.

“Desde aquí en adelante siéntanse con toda la potestad de abrir esas puertas. Si están cerradas, vayan a golpearlas. Tenemos que abrir todas las puertas porque ustedes pueden llegar muy lejos y hoy son el orgullo de esta comuna”, cerró Toledo.

Cabe destacar que el pase cultural es un beneficio que, por el momento, está disponible para personas que cumplan 18 y 65 años este 2025. En el caso de los jóvenes, deben ser personas chilenas o extranjeras con permanencia definitiva y que pertenezcan al 40% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH) vigente al 2 de diciembre de 2024.

En tanto, para los adultos mayores se requiere que sean beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Su activación ya está disponible en el sitio web www.pasecultural.cl.