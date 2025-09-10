Lorena Fries (FA) por uso de pistolas taser: "En cuestiones de orden público se puede prestar para situaciones abusivas"

En el marco de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, la diputada Lorena Fries (FA) abordó dos temas cruciales: la complejidad de la memoria histórica y los derechos humanos, y las propuestas de seguridad que podrían impactar las libertades civiles. Entre estos, criticó el uso de pistolas láser (taser) en manifestaciones públicas y advirtió sobre los riesgos de iniciativas como el Plan Marchas sin Violencia del candidato republicano, José Antonio Kast, que podrían limitar el derecho a reunión.

Pistolas láser: Fries advierte riesgos en su uso para el control del orden público

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Fries se refirió al uso de pistolas taser por parte de Carabineros. La diputada integrante de la Comisión de Seguridad reconoció que estas pueden ser útiles en situaciones de violencia intrafamiliar “o donde se tiene al sospechoso en una distancia más o menos cercana, donde efectivamente hay un peligro de fuga o una situación que escala en términos de agresividad”.

Sin embargo, también afirmó que “en una manifestación, en cuestiones de orden público, esto se puede prestar para situaciones abusivas”.

“La seguridad tiene que ir combinada con los derechos de las personas. Esas no son dos cuestiones que se oponen, sino que se complementan para llevar tranquilidad a las familias en Chile”, sostuvo.

Críticas a propuestas de seguridad y memoria histórica

En la antesala de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, la también exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) advirtió que este año será “más complejo que otros por lo que hemos vivido en términos de negación, justificación, invisibilización y glorificación de lo que fue el golpe de Estado”.

La parlamentaria frenteamplista recordó que en el marco de la carrera presidencial “el único candidato que se ha escabullido, pero que sabemos que es lo que piensa al respecto, es José Antonio Kast”.

“Los demás han sido claros, incluso Matthei al señalar que eran inevitables las muertes y en el caso de Kaiser que dijo él volvería a avalar un golpe de Estado. La gente cree que esto es un tema del pasado, pero la verdad es que en la medida en que la memoria no está presente, en que no saldamos las deudas que tenemos con nuestro pasado, vamos erosionando el futuro. ¿Qué más cerca que la erosión de ese futuro, lo que nos auspician estos candidatos?”, cuestionó.

En esa misma línea, la diputada criticó el Plan Marchas sin Violencia del candidato José Antonio Kast, pues a su juicio “el título está bien y es algo que compartimos todos”, pero al mismo tiempo, la iniciativa podría pasar a llevar el derecho a reunión.

“Cuestiones como la ley anti capucha, como responsabilizar a los que convocan a marchas, son cuestiones que se discutieron en gobiernos anteriores y que no tuvieron mucha salida porque, entre otras cosas, iban limitando cada vez más el ejercicio pacífico y libre del derecho a reunión. Esto es algo que se le ha planteado a Chile como crítica desde el 2011. Aquí han venido relatores de Naciones Unidas a señalar que hay que regular el derecho a reunión por ley y no a través de protocolos como está hoy día o por un decreto que viene de la época de la dictadura”, comentó.