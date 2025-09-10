Muere el activista conservador Charlie Kirk, aliado de Trump, tras ser baleado en Utah

El joven de derecha e influencer Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, falleció tras ser herido de bala este miércoles en un acto público en una universidad de Estados Unidos. Kirk se encontraba en la Universidad del Valle de Utah, en el oeste del país, cuando se produjo el disparo, que le alcanzó el cuello.

El propio Trump anunció su muerte en las redes sociales. “El gran y legendario Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni llegó al corazón de la juventud de los Estados Unidos de América mejor que Charlie”, escribió.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve como se desploma en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Christine Nelson, de la policía de la Universidad del Valle de Utah, confirmó únicamente que “hubo disparos. Hemos pedido a las personas que se queden en sus hogares”. Una alerta enviada a los estudiantes señaló que se había detenido una persona.

“Se disparó un solo tiro en el campus contra un orador visitante. La policía está investigando; el sospechoso está detenido“, decía la alerta, según el medio local Deseret News. El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.

“La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo”, declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado.

Un influencer de gran alcance

Con solo 31 años, Kirk tenía una gran influencia en la política estadounidense, ayudando al aumento del apoyo a Trump entre los votantes jóvenes, uno de los factores clave en el regreso al poder del republicano el año pasado.

Con habilidades naturales para el espectáculo, Kirk cofundó Turning Point USA en 2012 para promover puntos de vista conservadores entre los jóvenes, convirtiéndose en el portavoz de referencia en cadenas de televisión y conferencias para la juventud de la derecha dura.

Utilizó sus enormes audiencias en Instagram y YouTube para construir apoyo a políticas antiinmigración, un cristianismo declarado y virales enfrentamientos en sus numerosos eventos universitarios. Su presencia en los campus era vista por la derecha como un contraste bienvenido frente a las extendidas visiones liberales en la educación superior, aunque generó una oposición a menudo feroz.

Foto portada: Gage Skidmore.