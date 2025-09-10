Por su involucramiento en el caso Audios: Corte Suprema remueve a jueza Verónica Sabaj

Debido a su involucramiento en el llamado caso Audios, este miércoles la Corte Suprema resolvió remover de su cargo a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj.

En enero de este año el máximo tribunal abrió un cuaderno de remoción en contra de la jueza, luego de que se revelaran sus chats con el abogado Luis Hermosilla, en los que este realizó gestiones para que Sabaj ascendiera en el Poder Judicial.

En los diálogos entre Hermosilla y Sabaj además quedaron en evidencia los favores de la jueza al abogado, que incluyen la redacción de un recurso en favor del expresidente Sebastián Piñera en el caso Dominga. En uno de las conversaciones con Hermosilla, Sabaj le expresó: “Sabes que tenemos pacto forever”.

La decisión de la Corte Suprema fue dada a conocer por su vocera, la ministra María Soledad Melo. Esta última, aseguró que “con el cúmulo de los antecedentes reunidos, es posible determinar y concluir que la ministra Verónica Sabaj incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura y que priman por sobre su derecho a la inamovilidad”.

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución, se declara que la señora Verónica Sabaj no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia, se acuerda la remoción de su cargo como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago”, comunicó Melo.

Verónica Sabaj: “Los hechos se produjeron en un período de extrema vulnerabilidad”

Previo a su remoción, el pasado 25 de agosto la Corte Suprema ya había ratificado un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, en que el tribunal que integraba Sabaj la suspendió de sus funciones por cuatro meses.

Justamente, durante la audiencia en que se revisó el cuaderno de remoción, el abogado de la magistrada, Héctor Parra, hizo referencia a esta resolución y a que no se podía volver a sancionar a Sabaj por los mismos hechos.

Más allá de aquello, Parra reconoció un comportamiento imprudente por parte de su defendida. Sin embargo, también enfatizó en que sus actos no tuvieron efectos concretos y en que no hay pruebas de que efectivamente haya actuado en favor de Hermosilla.

Lo mismo señaló la propia Verónica Sabaj, a través de un mensaje que leyó su abogado en la audiencia.

“Solicito que en la definición de mi situación se considere mi trayectoria, la ausencia de cuestionamientos en el curso de la misma, la valoración que he tenido siempre de mi desempeño, mis circunstancias personales y familiares como jefa de hogar a cargo de una hija adolescente y que los hechos que se me reprochan se produjeron en un período de extrema vulnerabilidad y respecto de los cuales solo puedo pedir que se analice que no produjeron efectos perjudiciales para ninguna persona o judicatura. Solo falte a mi deber de prudencia, más no de independencia”, sostuvo.

Además de estas sanciones a nivel administrativo, Sabaj está siendo investigada por el Ministerio Público, en una arista del caso Audios a cargo de la fiscal Claudia Perivancich y que también involucra al ministro Antonio Ulloa.