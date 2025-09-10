Presidente Boric por desinformación y uso de bots: “Hay sectores que todavía no se atreven a decir con claridad que esto está mal”

En entrevista con el programa Descabelladas de UChileTV y transmitido por Radio Universidad de Chile, el presidente de la República, Gabriel Boric, abordó los desafíos más urgentes de su administración y reflexionó sobre el clima político que marcará el próximo ciclo electoral. El mandatario defendió la democracia como principio irrenunciable, alertó sobre los riesgos de la desinformación y reafirmó que los problemas de seguridad requieren políticas de Estado, no soluciones de corto plazo.

A propósito del contexto internacional y la conmemoración del golpe de Estado, Boric mencionó la creciente tolerancia al autoritarismo y advirtió que “la democracia no se valora en todo su mérito hasta que se pierde”. Sobre esa línea, rechazó los atajos populistas y defendió la institucionalidad como vía para enfrentar el crimen organizado, la migración irregular y la crisis de seguridad. “Nada se resuelve en cuatro años”, enfatizó, subrayando la necesidad de continuidad en las políticas públicas.

El jefe de Estado se mostró especialmente preocupado por el impacto de las noticias falsas, la desinformación y los bots de redes sociales en el debate democrático. Citó el caso argentino de un video de mayo de este año en donde Mauricio Macri bajaba a sus candidatos y pedía el voto por Manuel Adorni (el hombre de Javier Milei) y denunció la circulación de contenidos manipulados en Chile, como el rumor sobre la salud de Evelyn Matthei.

“Se combate chequeando, con principios más sólidos, con periodismo responsable y educando a las nuevas generaciones”, afirmó. Asimismo, valoró la agenda internacional impulsada por la ministra Vallejo y respaldó la creación de una comisión sobre desinformación, pese a las críticas.

“Hay sectores que todavía no se atreven con claridad a decir que esto está mal”, lamentó, en referencia a los grupos de ultraderecha expuestos por el reportaje emitido en Chilevisión. No obstante, aclaró que “esto no es solo propio de la ultraderecha. También puede haber otros sectores políticos que incurran en la difusión de noticias falsas“.

Consultado por los informes del Banco Central y el Consejo Fiscal Autónomo que vinculan el desempleo con políticas sociales como las 40 horas y el alza del salario mínimo, Boric respondió con firmeza: “Tengo una discrepancia respecto a la visión que plantearon en el IPOM”.

En ese contexto, reivindicó el aumento del salario mínimo como una medida que mejora la calidad de vida y fomenta la formalización laboral. “Estoy orgulloso del aumento del salario mínimo”, dijo, y agregó que “la economía es política también”. Aunque reconoció que las instituciones técnicas tienen sesgos ideológicos, subrayó que en su gestión existe la pluralidad de miradas.

El mandatario detalló los avances en materia de seguridad, desde el fortalecimiento de Carabineros y la PDI hasta la recuperación de espacios públicos mediante cultura y deporte. “La disminución de la tasa de homicidios ha sido importante en el último tiempo. Sigue habiendo más homicidios de lo que nos gustaría, por supuesto, pero se ha logrado romper esa tendencia al alza que existía antes y eso es gracias a gestión”.

En cuanto a dichos avances, mencionó operativos recientes y la detención de líderes del Tren de Aragua como señales concretas de eficacia institucional. Sin embargo, se distanció de enfoques punitivistas como el del presidente salvadoreño Nayib Bukele, advirtiendo que “esa no es la manera de solucionar los problemas en largo plazo”.

En un tono reflexivo, Boric reconoció frustraciones y aprendizajes. “No se puede cambiar todo de la noche a la mañana. Los únicos que pueden hacerlo son las dictaduras, y a mí no me interesa avanzar hacia eso”, indicó. Por lo mismo, hizo énfasis en el diálogo intergeneracional y la necesidad de construir mayorías persistentes para impulsar transformaciones profundas.