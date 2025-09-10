Previa del 11S: entre homenajes y proyectos para fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda

Ad portas de la conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado, diversas actividades y homenajes se replican a lo largo del país. Entre ellas, las que encabezan autoridades de la República. En La Moneda, por ejemplo, se espera para este jueves una ceremonia de alto perfil, con la participación de ministros, subsecretarios, parlamentarios y presidentes de partidos tanto oficialistas como opositores.

Mientras tanto, este miércoles el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, llevaron a cabo un homenaje dedicado a quienes asumieron la defensa jurídica de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante y después de la dictadura.

En un acto simbólico, se estableció una placa con el título “Abogados y Abogadas Defensores de los Derechos Humanos” que se instaló en la sala de reuniones del Ministerio de Justicia. Un homenaje que Gajardo lamentó que se hiciera tantos años después, pero valorando que el trabajo de abogados como Fabiola Letelier y Eduardo Contreras abrió el camino para avances en materia de derechos humanos en la actualidad.

“Le rendimos homenaje a los abogados y abogadas que se pusieron del lado de la defensa de los derechos humanos. Que defendieron a las víctimas de la terrible represión que hubo durante la dictadura”, mencionó el secretario de Estado.

Gajardo destacó también que el trabajo de juristas “salvaron vidas” y que “permitieron que en nuestro país se generara una búsqueda por la justicia que fue rindiendo fruto con los años”.

La subsecretaria Quintanilla en tanto sostuvo que “todos esos procesos judiciales que impulsaron, en momentos donde podía parecer un sinsentido, llevaron adelante la tarea de la búsqueda de justicia”. Y gracias a ello “se obtuvieron testimonios claves, antecedentes únicos, sentencias y condenas contra los perpetradores”.

En especial, las autoridades valoraron que estos trabajos de años derivaron en políticas públicas como el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.

En la instancia estuvo presente la abogada Julia Urquieta, quién cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Así, en el encuentro se refirió a la lucha que junto a otros colegas llevaron a cabo en la época de la dictadura.

Urquieta relevó la importancia de haber formado de “un sujeto social” que “luchó contra la dictadura de distintas formas”. “La mayoría de nosotros en tribunales, pero también estuvimos en las calles. Estuvimos en distintos lugares y por tanto, ese sujeto social que se llamó Movimiento de Derechos Humanos, que hasta el día de hoy existe y que fue el que logró aunar a un pueblo en defensa de la vida, en defensa de la democracia, en defensa de las víctimas”, expresó en su discurso.

“La defensa de la democracia, la verdad, la justicia, es una tarea de hoy y no solamente del pasado”, manifestó la abogada.

Plan Nacional de Búsqueda

El ministro Gajardo dejó entrever durante la jornada su preocupación porque políticas como el Plan Nacional de Búsqueda corran riesgo de continuidad en un próximo gobierno. Inquietud que es compartida por las organizaciones de familiares y víctimas de la dictadura civil-militar.

De esa manera, desde la bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley que busca que se le otorgue rango legal a esta iniciativa, con el objetivo de asegurar su continuidad como política de Estado, independiente del gobierno de turno.

En la antesala de un nuevo 11S, reafirmamos que el Plan Nacional de Búsqueda debe ser permanente. Ayer, en Coquimbo, apoyamos a 9 familias y reconstruimos parte de su historia. Nunca dejaremos de buscar a quienes faltan. #MemoriaYJusticia — Carolina Tello Diputada D5 (@AbogadaTello) September 10, 2025

La diputada Carolina Tello, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, relevó la importancia de mantener el plan activo, pues “da muestras y resultados concretos de que esto debe ser una política permanente por parte de nuestro Estado, que se siga haciendo de manera de que nunca se puede dejar de buscar”.

Lo anterior, en el marco de la relativización de los derechos humanos que han expresado algunos candidatos presidenciales. “Hay gente que pretende relativizar las muertes, que pretende muchas veces decir que en algunos contextos sí son necesarias, y lo que nosotros venimos a decir acá es que este plan de búsqueda tiene que ser permanente, porque no podemos permitir que este tipo de alocuciones sean dichas sin pensar en el dolor, el sufrimiento de tantas personas, de tantas familias”, señaló Tello.