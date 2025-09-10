Protesta nacional en Francia bajo la consigna "Bloqueemos todo"

Numerosas acciones, pero sin perturbaciones mayores, tuvieron lugar la mañana del miércoles en el marco de un llamado lanzado en redes sociales a bloquear Francia. Una jornada de evaluación de la ira social en un contexto de incertidumbre política.

Las movilizaciones se han topado con frecuencia con el despliegue masivo de las fuerzas del orden –alrededor de 80 mil en toda Francia, 6 mil en la capital– ordenado por las autoridades frente a este movimiento proteiforme, sin líderes identificados, que recuerda a algunos el de los “chalecos amarillos” que sacudió Francia en 2018-19.

A raíz de esto, se han registrado un total de 200 detenciones, de ellas 132 en la región parisina, según anunció en la mañana el ministro del Interior Bruno Retailleau.

“Pensábamos ser más numerosos“, lamentaba Cédric Brun, tornero-fresador y sindicalista de PSA en Valenciennes, en el norte de Francia, mientras bloqueaba una rotonda de acceso a una zona comercial. “Lo lamentable es que hay más revolucionarios en Facebook que en la realidad”, soltaba, en referencia al origen nebuloso del movimiento en redes sociales, luego retomado por distintas fuerzas de izquierda y sindicatos.

Se preveen al menos 600 acciones, según el Ministerio del Interior francés, la mayor parte de ellas en París. La estación del Norte, la de más tráfico en Europa, se transformaría en el punto más conflictivo. Congregando en sus afueras a un millar de manifestantes.

El desencadenante de esta protesta nacional fue el proyecto de presupuestos para 2026 que provocó la caída del primer ministro, François Bayrou, el lunes. Este planeaba recortes por 44.000 millones de euros (51.600 millones de dólares) y suprimir dos días feriados.

El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró el martes como nuevo primer ministro al titular de Defensa, Sébastien Lecornu, un hombre de confianza. El traspaso de poder con Bayrou está previsto este miércoles a las 12H00 (10H00 GMT).