Senadora Aravena apunta a “modus operandi” del Partido Republicano para instalar fake news: “No hay nada que esté más en peligro que la democracia”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora independiente Carmen Gloria Aravena, exmilitante del Partido Republicano, cuestionó las peticiones de renuncia que ha liderado la tienda a propósito de la carrera presidencial.

“No comparto para nada ni la solicitud de despido de él (Francisco Vidal) ni tampoco de Laura Albornoz, ni de nadie que hoy día esté trabajando para el Estado y tenga una tendencia a un ideario político que no comparto, pero respeto absolutamente”, señaló la parlamentaria.

A propósito de la renuncia del ahora exdirector de TVN, Francisco Vidal, quien dejó su cargo, según señaló, a raíz de los cuestionamientos de José Antonio Kast y republicanos, Aravena dijo comprender “absolutamente que él haya, quizás, pensado que el hecho de estar involucrado en un cuestionamiento de este tipo podría afectar a una televisión, que está muy desfinanciada, que efectivamente ha sido objeto de cuestionamiento político permanente”.

“Yo creo que aquí van a haber dos miradas, una mirada que tiene que ver con que la televisión nacional hoy día está en una situación económica muy compleja y él pudiera haber querido dar un paso al lado y no responsabilizarse de ello, que sería la peor de las situaciones. Y otra, que efectivamente él haya dado razones legítimas y reales de su alejamiento producto de no querer involucrar a sus funcionarios y a todo el equipo de TVN. Cualquiera de las dos cosas, la renuncia fue muy intespectiva, muy inesperada”, analizó.

Respecto a lo señalado por el asesor de Kast, Cristián Valenzuela, en la columna “Se quieren robar la elección” publicada en La Tercera, la senadora afirmó: “Cristián Valenzuela y con todo el respeto que le tengo a él como persona, creo que hace una política destructiva y que de alguna manera instala verdades que mi opinión no tienen fundamento. Yo creo que es gravísimo lo que él dijo. No tiene asidero del punto de vista de la práctica, porque ellos han tenido un espacio de participación por años en ese programa (en TVN) y no todos tienen ese espacio en el Partido Republicano”.

“Entonces, la verdad es que me parece que es mentirle a la ciudadanía hoy día, cuando además es un partido que está tremendamente cuestionado por el uso de bots, por levantar mentiras para hacer campaña, para engañar a la gente. Yo creo que no hay nada que esté más en peligro que la democracia con una estrategia como la que ha tenido el Partido Republicano contra mi candidata, contra mí porque, yo lo viví y las mentiras fueron impresionantes, el acoso digital tremendo”, aseguró la parlamentaria.

En línea con lo anterior, destacó estar levantando la voz para “proteger la democracia que nos cuesta mantenerla con actitudes, conductas y relatos como el que ha planteado Cristián Valenzuela”.

“Creo que es una persona inteligente (Valenzuela), pero lamentablemente no sé qué guía hoy día el Partido Republicano o qué lo ha guiado siempre de destruir, de mentir y de construir situaciones que de alguna manera dañan profundamente la credibilidad de la política y las instituciones. O sea, el país no se puede dar ese lujo, el país tiene un problema muy grande con la legitimidad de la democracia y sobre todo con las instituciones. Estamos en una situación compleja en el mundo que hoy día nos obliga a ser responsables. Él tiene un cargo importante en el partido y hoy día tienen un candidato presidencial que está punteando las encuestas y no me quiero imaginar un gobierno que utilice ese tipo de estrategias para gobernar”, advirtió.

Sobre la similitud de la acusación del “robo a la elección” con Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, la senadora Aravena apuntó a que “esto tiene un tiene un hilo conductor bastante similar, el anticiparse a estar manipulando una elección y a robar una elección, decirlo con tanta liviandad”.

“Yo no sé cómo desde el punto de vista ya más penal se pudiera ver estos temas, pero yo creo que atentar contra la democracia con este tipo de opiniones, juicios que no tienen fundamento en mi humilde opinión, porque si lo tuvieran, bueno, vayamos al Ministerio Público y hagamos las denuncias que corresponden, pero yo creo que esto ya es un modus operandi del Partido Republicano, de instalar fake news, de instalar realidades que solo están en su mente y que sería aún peor, que no estén en la mente, sino que sean parte de una estrategia de desinformación”, sentenció.