11 de septiembre: Boric encabeza último acto y compromete defender la democracia más allá de su mandato

A 52 años desde el golpe de Estado, el Presidente Gabriel Boric lideró este jueves un acto de conmemoración en el Palacio de La Moneda. A la actividad, asistieron organizaciones de derechos humanos y familiares del expresidente Salvador Allende como la destituida senadora Isabel Allende.

Si bien se invitó a los tres expresidentes vivos, ni Ricardo Lagos, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ni Michelle Bachelet fueron parte de este último acto a cargo del gobierno de Boric.

Luego de un minuto de silencio, una presentación del grupo Quilapayún y un homenaje a Luisa Riveros —histórica dirigente vecinal y símbolo de resistencia y lucha social, quién denunció delitos de lesa humanidad durante la dictadura en 1987 frente al Papa Juan Pablo II—, se dio paso a las intervenciones.

En su discurso, el Presidente Boric relevó que “vivimos en un mundo en donde ciertos consensos comunes y mínimos civilizatorios que fueron alcanzados por la humanidad después de sendos desastres causados por la propia humanidad, están puestos en duda, están puestos en cuestión. Hoy vemos cómo peligrosamente se ponen entre dicho el reconocimiento y respeto universal de la igual dignidad de todos los seres humanos por el solo hecho de serlo”.

“Vemos, por ejemplo, en un país hermano, un país vecino, como a los adversarios políticos del gobierno se les trata de ‘cucarachas’. Vemos con preocupación, con estupor cómo se intentan golpes de Estado, pero afortunadamente la justicia brasileña está actuando hoy día contra los instigadores de eso. Vemos y somos testigos de hambrunas intencionadas de ataques masivos e indiscriminados contra la población civil, de crímenes de guerra, de asesinato a periodistas, a personal médico, a defensores de derechos humanos, a niños y niñas”, añadió.

En esa línea, dijo: “Para poder sostener la promesa del nunca más, hoy debemos estar alertas y activarnos frente a los discursos que relativizan la conveniencia, el valor absoluto e incondicional de la dignidad humana. Un preso político es un preso político en Nicaragua, en Irán o donde sea. Un niño desplazado, hambriento, paralizado por el miedo, da igual si está en Gaza, en Sudán o en Ucrania, o en una precaria embarcación cruzando el Mediterráneo o el desierto. Muchas veces la antesala de estas tragedias son la erosión y el debilitamiento paulatino de la democracia”.

El Mandatario también comprometió no dejar de buscar a los detenidos desaparecidos en el marco del Plan Nacional de Búsqueda y sostuvo que la próxima semana debería ser despachado a ley el proyecto de calificación jurídica de persona ausente por desaparición forzada, fue ahí cuando mencionó los casos de José Huenante y Julia Chuñil. “No dejaremos de buscarla“, dijo.

Además, recordó que esta semana el Gobierno formalizará la presentación de un proyecto de ley sobre financiamiento de sitios de memoria que vaya separado de la Ley de Presupuesto. “Para que la mantención de sitios de memorias no esté en jaque cada año (…). No aceptamos intimidación“, afirmó Boric recordando la oposición que tuvo un sector de la derecha durante la discusión presupuestaria del año pasado respecto a este apartado.

Por último, al cerrar su discurso aseguró que “nuestro trabajo no se agota cuando termine el gobierno, porque una vez que termine el gobierno volvemos a la militancia. Y acá quiero decirles también desde este espacio a todos los chilenos y chilenas que, desde el lugar que nos toque estar vamos a estar siempre luchando por más justicia, por más igualdad, por derechos humanos y democracia siempre“.

Homenajes

Más temprano, se realizaron distintos gestos en el monumento de Salvador Allende, ubicado en Plaza de la Constitución. Uno de ellos por parte del Partido Comunista, colectividad que depositó una ofrenda floral en su homenaje. En un discurso dado en el lugar, la secretaria de la tienda, Bárbara Figueroa, defendió que el conmemorar el 11 de septiembre no es un acto del pasado, sino un ejercicio de presente y futuro, además relevó el legado de Allende.

“El golpe de Estado no fue un hecho aislado, ni producto del azar. Fue un golpe civil y militar articulado con la intervención extranjera y con la complicidad de sectores empresariales, políticos y mediáticos que no aceptaron que las mayorías populares tomaran en sus manos el destino del país. Frente a esa traición a la democracia, la consecuencia de Allende, su lealtad al pueblo y su decisión de no claudicar ante la violencia se levanta como una figura con un ejemplo inmortal”, sostuvo.