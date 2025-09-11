Bots, economía y acusaciones cruzadas: el áspero debut televisivo del debate presidencial

Con emplazamientos tempranos, tan solo al iniciar, así comenzó el primer debate televisado -organizado por Chilevisión- que reunió a los ocho candidatos y candidatas que disputarán las elecciones presidenciales en octubre. Bajo ese marco, la primera arremetida fue liderada por la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara.

Durante la primera sección liderada por los conductores y bajo la consulta de si el tono de la campaña ha afectado a la democracia, la presidenciable puso en el centro del debate la “red de bots” que, reveló un reportaje del mismo canal, y que se vincula a republicanos. En esa línea, Jara enfatizó en que “no da lo mismo las mentiras que se inventan” y llamó a que quienes ocupen estos “ejércitos” lo reconozcan.

Aludido indirectamente, José Antonio Kast, candidato republicano, pidió hablar con la verdad y emplazó a la exministra a pedirle disculpas por haber dicho que mentía respecto al contenido del programa que presentó durante primarias. “Hasta hoy día no me has pedido disculpas. Yo lo que dije es que ustedes estaban sembrando la incertidumbre en un programa de primarias y todavía no escucho tus disculpas por tratarme de mentiroso“, cuestionó.

Jara, por su parte, acusó al republicano de eludir el debate: “No te voy a permitir que me trates de mentirosa. Y te lo digo aquí y claramente, sobre todo porque tú has sido el que ha levantado mentiras en este país y de manera cobarde. Reconoce que tus aliados usan ejército de trolls y de bots. Eso es lo que está al centro de este debate y cada vez que te interpelan por ese tema atacas y distraes el tema“.

Seguridad

Este foro fue también oportunidad para hablar de urgencias ciudadanas como son las listas de espera y la seguridad, tópico donde se abordó la regularización de migrantes irregulares. Solo Harold Mayne-Nicholls se mostró a favor de iniciar un proceso en esta línea, mientras que Jeannette Jara se inclinó por empadronamientos masivos para identificar a quiénes están en el país.

Por su parte, el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, planteó expulsar a todos los informales y, de paso, minas antipersonales en la frontera. Mayne-Nicholls lo llamó a tener más “humanidad”.

“Creo que quien gobierne este país tiene que tener un poco de humanidad. Yo he estado con jóvenes de Vietnam, de Laos, de Camboya, mutilados por una mina antipersonal. Ha sido lo peor que me ha tocado en mi vida. Tenemos que ponerle humanidad a las cosas que nosotros digamos. Las minas antipersonales se desplazan. No basta poner un cartel”, dijo el dirigente deportivo.

Parisi, respondió que: “El norte lo está pasando muy mal. Hacer política desde Santiago cómodos, con buenos sueldos, en grandes hoteles y paseándose en primera clase en todos los aviones, es fácil”.

Más tarde el cruce siguió. Mayne-Nicholls instó a no incitar a la violencia ni a las armas, mientras que Parisi aseguró que “el buenismo no funciona en Chile“.

Desempleo

El informe del IPOM entregado por el Banco Central donde se alude a que el proyecto de 40 horas y el alza del salario mínimo impactaron en el empleo, fue una de las instancias donde la mayoría de los candidatos aprovechó para disparar en contra de la ex ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Sin embargo, mientras unos cuestionaban las cifras, otros como el independiente, Marco Enríquez-Ominami, la acusaron de impulsar una política “ortodoxa” mientras era parte del Ejecutivo. “Se les pasó la mano y enfriaron la economía y hoy día nos quedamos en un agotamiento, una agonía del modelo económico”, sostuvo.

Esa fue una de la tantas ocasiones en que MEO cuestionó a su contendora de sector. Junto con ello, valoró que retornara a este tipo de foros. “Cuando usted abandonó los debates, lo que hizo fue una irresponsabilidad, huyó de su responsabilidad democrática. Usted se escondió. No lo vuelva a hacer. Es bienvenida hoy y usted ve que no pasa nada, no muerden. Tienen mala ideas, pero no muerden”, dijo.

Internacional

Fue consulta también los referentes a nivel internacional que tiene cada candidatura. Giorgia Meloni (Italia), Claudia Scheinbaum (México), Nelson Mandela e incluso Henry Kissinger, son algunos de los nombres mencionados por los presidenciables.

Pero, fue la pregunta en torno a la intervención militar con la que amenaza Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre Venezuela, la que despertó pasiones. Esto, porque Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, se mostró expresamente a favor de una operación de este tipo, mientras que el resto tuvo matices o directamente lo rechazó.

“La verdad es que si no es a través de una intervención, ya sea interna o externa armada, no hay cómo sacar al señor Maduro, y va a seguir cometiendo los delitos y los crímenes que comete y va a seguir expulsando a su población hacia el resto de Latinoamérica”, argumentó el libertario.

A su turno, Eduardo Artés, candidato del Partido Comunista (Acción Proletaria), abogó por la autodeterminación de los pueblos, pero también negó que exista dictadura en Venezuela. “Cada país tiene el derecho a darse el sistema que estime y no es dictadura en el caso Venezuela“, sostuvo.

Parisi-Matthei

Como parte del segundo bloque, los candidatos tuvieron la posibilidad de interpelar cada uno directamente a otros dos abanderados sobre un tópico a su elección. Fue en esta sección que el candidato del Partido de la Gente apuntó contra Evelyn Matthei, representante de Chile Vamos.

Con imágenes de apoyo en mano, Parisi le enrostró la “traición” hacia el ex presidente Sebastián Piñera en lo que se conoció como el “Kiotazo” en 1992 y también su apoyo al dictador y general Augusto Pinochet. “Tú traicionaste al ex presidente Piñera, lo investigaste, le interviniste el teléfono, lo traicionaste. Evelyn, tú apoyaste a rabiar a Pinochet y cuando no era rentable y productivo políticamente, lo traicionaste. ¿Quién viene ahora? ¿Cuál es la traición que viene ahora?“, consultó.

Luego de algunos segundos de silencio, la exalcaldesa lo acusó de tener una fijación con agredir, especialmente a las mujeres. “Todos los chilenos se habrán dado cuenta que básicamente han sido puras agresiones y puras descalificaciones. No ha habido ninguna pregunta acá, pero yo también creo que todos los chilenos ya conocemos que ese es el estilo del candidato Parisi, él suele actuar así, sobre todo contra las mujeres“, respondió.