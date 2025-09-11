Comando de Matthei presiona a Kast: "No hemos visto ningún estudio que muestre que se pueden recortar seis mil millones de dólares en 18 meses"

Fue uno de los momentos que marcó el debate presidencial. En el bloque en que los candidatos se hicieron preguntas entre sí, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cuestionó al abanderado de Republicanos, José Antonio Kast, por su propuesta de realizar un ajuste fiscal de seis mil millones de dólares en 18 meses. Esto último, porque la propia Matthei contempla un recorte en su programa, pero más acotado, de dos mil millones.

Durante el cruce, Kast contestó citando el trabajo de Federico Sturzeneggerdel, ministro de Desregulación y Transformación del Estado del gobierno de Javier Milei; además de un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) y un pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que plantearían recortes al gasto público de ese tamaño y en ese plazo.

Sin embargo, lo anterior no fue suficiente para el comando de la abanderada de Chile Vamos. En medio de los balances del debate presidencial, el vocero económico de Matthei, Gonzalo Sanhueza, continuó con las críticas, señalando que “desde el día uno hemos estado pidiendo una explicación de cuáles son esos seis mil millones de dólares de recortes en 18 meses”.

“Tenemos un estudio de la Comisión de Gasto que acaba de salir la semana pasada y habla de que se pueden recortar dos mil millones de dólares. Hay un estudio del Centro de Estudios Públicos, que ayer fue mal citado y ese estudio también habla de que el recorte de gasto en el corto plazo puede ser entre 0,4 o 0,7% del PIB. O sea, en el mejor de los casos son dos mil millones de dólares”, observó.

En tercer lugar, Sanhueza mencionó la propuesta del Consejo Fiscal Autónomo, que “en marzo de este año también habló de que había que hacer un recorte fiscal de 1500 millones por año”.

“Ellos hablaban de seis mil millones en cuatro años. Por lo tanto, no hemos visto ningún estudio que muestre que se pueden recortar seis mil millones de dólares en 18 meses, como dice el programa, sin afectar el gasto social”, dijo.

El economista afirmó, por último, que lo que esperan “es la respuesta”. “La pregunta la hicimos el día uno, la hemos seguido haciendo, la candidata Evelyn Matthei se la hizo ayer en el debate y no hay respuestas”, remarcó.

En el comando de Matthei y también entre parlamentarios de Chile Vamos, la evaluación del debate fue absolutamente positiva. El vocero de campaña y senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró que su abanderada “mostró actitud presidencial, ideas, carácter y algo muy importante: esperanza”.

“En un escenario en que parecía que era la división, la tensión, la polarización lo que de alguna manera está imperando, creo que es gratificante. Alegra el alma ver a Evelyn Matthei con ese liderazgo presidencial”, indicó.