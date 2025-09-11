Conmemoran los 10 años del lanzamiento de "Historia secreta de Chile" con edición especial

“Historia secreta de Chile” es el libro chileno más vendido de las últimas décadas, transformándose en un fenómeno literario y permitiendo profundizar el camino de la divulgación histórica. Esto, visibilizando los procesos históricos desde la narración de hechos ocultos o que se habían considerado menores, pero que resultaron de gran interés para la ciudadanía y que el propio Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, quien dijo que “Baradit no mira la historia como un monumento: le está dando vida al pasado”.

Diez años se cumplen de esta primera edición, y es por eso que el sello Sudamericana ha decidido conmemorar este hito con una edición especial del primer volumen, que incluye un capítulo inédito sobre Catalina de los Ríos y Lisperguer, más conocida como la Quintrala. ¿Fue finalmente una bruja con poderes sobrenaturales o una víctima del relato machista de la época? Eso es parte de lo que se pregunta Baradit para proponernos una historia distinta, secreta, que nos acerque al personaje misterioso y oscuro de esa mujer que llegó a ser un mito.

Una edición de colección que nos recuerda esas clásicas narraciones de este destacado proyecto literario, destinadas a preguntarse por la humanidad, el histrionismo y la historia oculta de figuras clave y que han hecho de este libro una lectura imprescindible. Desde la posible conexión espiritista de Arturo Prat, el misterio del Cristo de Mayo y el terremoto de 1647, el cadáver perdido de Manuel Rodríguez, la muerte del general Silva Renard en la masacre de la Escuela Santa María o la internet de Salvador Allende, donde su autor nos invita a cuestionar y redescubrir la historia de Chile.

“Hay cosas ocultas terribles y otras simplemente divertidas que también somos nosotros. Hay una historia secreta de Chile que es bueno develar para que cualquiera pueda armar el rompecabezas a su gusto y sin la dirección de la élite de turno, porque nada más sano que saberlo todo, abrir las ventanas y barrer la casa, dejar que entre la luz y que salgan los ratones. Nada más sano que abrir el sótano, haya lo que haya ahí abajo”, aseguró Baradit.