Diputados RN celebran fallo que ordena entregar correos sobre el caso Monsalve

Los diputados de Renovación Nacional (RN) celebraron el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó a la Presidencia de la República entregar al diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) los correos entre Carlos Durán, jefe de gabinete de Gabriel Boric y el exasesor Miguel Crispi sobre el caso Monsalve.

Para el diputado Miguel Mellado, la decisión “es una buena noticia, porque nosotros desde que instauramos la Comisión Investigadora del Caso Monsalve, ni el jefe de gabinete ni el asesor Crispi quisieron transparentar efectivamente los requerimientos que ellos hicieron para buscar un reemplazante de Monsalve”.

El legislador por La Araucanía recordó que “no quisieron enviarlos a la comisión, después por transparencia tampoco. Tuvieron que irse a la Corte de Apelaciones y ahí felicito al diputado Lagomarsino por la constancia de querer seguir investigando esto”.

Del mismo modo, manifestó su deseo de que el gobierno no apele a la Suprema “y que efectivamente entreguen los correos para saber si decían la verdad o había algo más en esos correos, desde esa fecha, 14 al 18 de octubre de 2024, donde ellos tendrían que haber estado buscando al reemplazante de Monsalve”.

Para el integrante de la bancada de RN, “creemos que efectivamente ellos no dijeron la verdad y está claro, porque Crispi renunció por vergüenza, por no poder contestar a todo lo que nosotros le preguntábamos. Esta es la peor crisis política del Gobierno de Boric y aún le pesa el no haber dicho la verdad y no haber protegido a la víctima desde el día uno, por un feminismo de cartón que tiene el Presidente Boric y el gobierno”.

Por su parte, la diputada Carla Morales apuntó que “la Corte termina dando la razón frente a la negativa del núcleo cercano del Presidente a compartir información que permita determinar con claridad qué ocurrió en La Moneda luego que el Presidente se enterara de la denuncia en contra de Manuel Monsalve”.

La parlamentaria agregó que espera “que las comunicaciones a las que tendrá acceso el público, ayuden a determinar si hubo o no un pacto de silencio, y cuál fue el rol de la Presidencia en un escándalo que no solo tiene una víctima de carne y hueso, sino que expuso a las más altas autoridades de seguridad del país a la extorsión del crimen organizado”.

Para el diputado Andrés Celis, querellante en el caso, la resolución “no sólo se ajusta a derecho, sino que también reafirma un principio esencial y es que la información pública debe estar disponible para todos los chilenos. Esa transparencia es posible únicamente en un país con instituciones independientes y en un Estado libre como el nuestro”.

A lo anterior, añadió que la información que deberá entregar La Moneda “es clave para entender uno de los capítulos más oscuros de este Gobierno, marcado por la participación del exsubsecretario Manuel Monsalve en hechos que hoy investiga la Fiscalía. Es inaceptable que asesores tan cercanos al Presidente, como Crispi y Durán, actúen más como amigos personales de Boric que como funcionarios del Estado, intentando esconder información que pertenece a la ciudadanía”.

Por último, dijo que seguirá atento al compromiso de la Fiscalía, “que este 15 de septiembre debe actualizar la carpeta sobre gastos reservados, malversación de caudales públicos, ley de inteligencia y obstrucción a la investigación. Allí podremos conocer con mayor claridad el destino de importantes recursos que pasaron por la Subsecretaría del Interior en los tiempos en que Monsalve ejercía su cargo”.