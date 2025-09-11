Director del INDH a 52 años del golpe de Estado: "Dar vuelta a la página no conduce a ninguna pacificación”

A 52 años del golpe de Estado, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, conversó con la primera edición de Radioanálisis sobre la deuda que aún existe con las víctimas de la dictadura y el debate que se ha generado a propósito de posturas negacionistas en el escenario político. “Hay una herida abierta todavía en el país, creo que es difícil saber qué hacer y cómo avanzar, pero es muy evidente lo que no hay que hacer, que es hacer como que nada ocurrió, dar vuelta a la página”, dijo el abogado.

Sobre el debate que se ha generado en discusiones de presupuesto y en periodos electorales respecto a la pertinencia del INDH, Ljubetic afirmó que son amenazas preocupantes “desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado de Chile. El INDH es un organismo creado como un elemento para el efecto de la garantía de no repetición (…) no nace espontáneamente de la nada, nace de un análisis de lo ocurrido en Chile y de cómo esto no debe volver a ocurrir, por lo tanto su su anulación, su neutralización, eventualmente su eliminación constituyen una regresión en materia de la protección de los derechos humanos en Chile, que puede acarrear responsabilidades internacionales para el Estado. Las personas que levantan estos puntos de vista debieran ser más responsables y prudentes en esta materia”.

— ¿Cómo rememorar este 11 de septiembre con las peculiaridades de 2025?

Una cuestión bien característica de este 2025, no es privativa de este año, pero creo que se ha expresado con más fuerza, con motivo de la contingencia política, es la emergencia de ciertos discursos en relación a los ocurrido en el país hace ya 52 años, con afirmaciones y con conceptos que pensábamos que no iban a volver a escucharse tantos años después. Discursos y miradas sobre el pasado con un carácter, en algunos casos, francamente negacionistas y en otros justificadores de lo que ocurrió, que constituyó un drama, probablemente de los más graves de nuestra historia política. Por tanto este es un 2025 que genera ciertas preocupaciones porque estamos viendo este retorno de discursos que pensábamos que no iban a volver después de tantos años.

— Quiénes incurren en estas prácticas dicen que se trata de opiniones políticas y que, por lo tanto, no pueden ser acalladas.

Hay una frontera sinuosa y compleja entre un negacionismo que puede ser reprochable y posturas o posiciones políticas, pero hay que estar muy atento a esto porque creo que se puede distinguir en el sentido de que una cosa es tener un análisis acerca de las razones por las que ocurrió lo que ocurrió y otra es reivindicar lo que ocurrió del punto de vista, básicamente, del enorme drama de los derechos humanos. La reivindicación de un momento histórico que implicó para Chile cerca de 1500 personas calificadas como detenidas desaparecidas, miles de personas torturadas y el exilio, etcétera.

Todo el drama de derechos humanos es algo que puede ser sujeto de debate del punto de vista de las razones que distintas personas pueden tener acerca de la contingencia política que provocó esta situación, pero lo que creo que no es admisible es reivindicar este momento con toda su carga dramática de muerte, de prisión, de tortura para tantos miles de chilenos.

— ¿Por qué piensas tú que seguimos hablando el 11 de septiembre de 1973? Leí por ahí un artículo donde alguien decía, ‘ya en la década del 40 en Chile nadie se acordaba de la de la Guerra Civil de 1891’, aquí es muy notorio que ocurre algo distinto.

Evidentemente sobre el caso del 11 de septiembre del 73 existe todavía lo que vamos a llamar heridas abiertas, han recaído otras condenas sobre Krassnoff, sobre quienes ya acumulan cientos de años de condenas por los crímenes de lesa humanidad cometidos, siguen adelante investigaciones que dan cuenta de nuevos responsables que tienen que pagar su responsabilidad frente a la justicia. Por un lado, que me parece muy saludable, esto sigue siendo una búsqueda de verdad y justicia que estamos lejos de alcanzar. Hay mucho que hacer todavía y probablemente eso tiene este tema presente.

Pero también el hecho, a propósito de lo que hablábamos antes, el que se constituye un eje de contradicciones, de debate, donde haya quienes reivindican lo ocurrido, naturalmente genera nuevas discusiones, pone de nuevo el tema en el debate y eso creo que explica que tantos años después sigamos hablando de esto. Hay una herida todavía abierta en el país, creo que es difícil saber qué hacer y cómo avanzar, pero es muy evidente lo que no hay que hacer, que es hacer como que nada ocurrió, dar vuelta a la página, creo que son recetas que no aplican, que no van a conducir a ninguna pacificación de los espíritus en esta materia, sino que hay que dejar que la justicia, particularmente la búsqueda de verdad y justicia, continúe adelante.

Creo que iniciativas como el Plan de Búsqueda son muy relevantes y esas son cuestiones de largo aliento. Yo creo que ese es un buen ejemplo, la búsqueda de detenidos desaparecidos es una cuestión de largo plazo, una labor extremadamente compleja que tiene que sostenerse y en esa medida estos temas van a seguir estando razonablemente en la mente y en el debate de chilenas y chilenos

—¿Cómo ves la demora en la justicia?

Estos son procesos largos, lo que ocurrió en Chile fue que el Estado se volcó con todos sus recursos en una política de exterminio respecto a determinados sectores políticos con las consecuencias que todos conocemos, eso implicó también un esfuerzo de ocultamiento de lo que había ocurrido, de las pruebas, de los responsables, etcétera, por lo tanto eso explica que el trabajo que tienen que hacer los tribunales, que vienen haciendo los tribunales hace años, tiene que ser extremadamente acucioso. Ha tardado mucho tiempo y probablemente tarde mucho más tiempo.

Creo que uno de los costos más dolorosos de esto es el constatar cómo muchos familiares van quedando en el camino, fallecen sin saber qué ocurrió con sus padres, madres, hermanos, etcétera. Pero yo creo que así como lo pusimos en el INDH con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, yo creo que esto es muy natural y muy humano, los derechos humanos tienen mucho que ver con ponerse en el lugar del otro y hacerse la pregunta, si esto me hubiera pasado a mí, si hubiera sido mi padre, mi hermano, mi hijo, ¿dejaría de buscarlo? Yo creo que no. Eso no tiene que ver con opiniones políticas, tiene que ver con humanidad.