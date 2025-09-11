Familiares de 65 fallecidos en megaincendio denuncian a Chile a la ONU por DDHH

Familiares de 65 fallecidos en el megaincendio que en febrero de 2024 arrasó con miles de viviendas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, presentaron una denuncia ante la oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU por una “violación de derechos humanos”.

En declaraciones a radio Bío Bío, el abogado Felipe Olea, quien representa a los familiares, explicó que la denuncia busca que se nombre a un veedor internacional para que revise las distintas vulneraciones que se podrían haber generado a los derechos humanos durante y después de la catástrofe de febrero de 2024. La ONU tendría un plazo de 30 días para realizar el nombramiento.

Se espera que el organismo exija explicaciones formales al Estado de Chile, recomiende medidas inmediatas de reparación y monitoree el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Chile en materias de vivienda, salud e información.

“Existe un sentir de abandono entre las víctimas del megaincendio, que se suma al dolor de haber enfrentado una tragedia como esta, sin que nadie se haga responsable de las negligencias que produjeron la muerte de 139 personas y la destrucción de más de un tercio de la ciudad”, comentó el abogado.

El documento apunta al Estado chileno y sus organismos tanto por su negligencia en el fallecimiento de las 139 personas en el megaincendio como por la falta de acciones posteriores en cuanto a ayuda psicosocial y la lenta reconstrucción de miles de viviendas destruidas.

Específicamente, el documento señala como responsables de la violación a los derechos humanos a la Conaf por “fallas en prevención, modelamiento y gestión de alertas tempranas”, al Senapred por “deficiencias en la coordinación y tardanza en emisión de alertas de evacuación” y al Gobierno por “omisiones en la respuesta, reconstrucción y apoyo a las víctimas, lo que mantiene a miles de familias en condiciones indignas a más de un año después del siniestro”.

“Estamos convencidos de que esta catástrofe es responsabilidad del Estado de Chile en un sentido amplio, incluyendo al gobierno, las instituciones y hasta las municipalidades. Creemos que estamos ante una verdadera violación de derechos humanos protegidos por los tratados internacionales y, es por ello, que pedimos que la comunidad internacional, por medio de la ONU, verifique la existencia de estas vulneraciones que el Estado de Chile pretende relegar al olvido”, añadió el abogado.