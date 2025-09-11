Ministro Gajardo desmiente a Kast y MEO sobre fiscalías y homicidios: "Sean precisos"

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a algunas de las afirmaciones vertidas durante el primer debate presidencial televisado, haciendo un llamado a que los candidatos “sean precisos” y discutan con “altura de miras”.

Consultado en radio Infinita sobre los dichos de José Antonio Kast (Rep), quien señaló que “ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a las fiscalías y no disminuido, como lo hizo el ministro que ya no está”, Gajardo aclaró que dicha información no es correcta en términos presupuestarios.

El secretario de Estado recordó una serie de cambios implementados y proyectados para el Ministerio Público durante la actual administración, incluyendo la reforma de la Fiscalía Supraterritorial y una iniciativa para fortalecer al organismo.

Respecto al presupuesto, el ministro afirmó que “este Gobierno es el que ha presentado los proyectos de fortalecimiento al Ministerio Público más importantes desde su creación, hace más de 25 años”.

Asimismo, destacó la creación de los programas ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios), definiéndolos como “una tremenda inversión de recursos”, que implica contar con fiscales para investigar rápidamente cada homicidio, lo que a su juicio ha permitido reducir estos delitos en el país.

Por otra parte, Gajardo desmintió categóricamente la afirmación de Marco Enríquez-Ominami (Ind), quien dijo que “se duplicó la tasa de homicidios en tres gobiernos de 3.0 a 6.0 por 100 mil habitantes”.

El titular de Justicia explicó: “No es efectivo. Efectivamente, tuvimos un aumento en los gobiernos, o sea, nosotros recibimos esto con una alza, llegó a 7 puntos, y el año pasado se logró reducir a menos de 7, y este año todo nos indica que también va a haber una reducción”.

Para finalizar, el ministro concluyó que “es importante que los candidatos sean precisos, porque la ciudadanía requiere información precisa, los debates se tienen que dar con altura de miras, esa es la forma en que se debe deliberar democráticamente en nuestro país”.