Perú declara "persona non grata" a Sheinbaum por sus declaraciones sobre Castillo

El Comité de Relaciones Exteriores del Congreso peruano declaró “persona non grata” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por sus declaraciones públicas en defensa del expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar un autogolpe de Estado en 2022.

Con 12 votos a favor y seis en contra, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso peruano tomó esta decisión en un nuevo episodio de una larga crisis bilateral entre México y Perú, señaló a RFI Óscar Arévalo, internacionalista en la Pontificia Universidad del Perú.

“Es una disposición simbólica, una raya más al tigre de una mala relación (entre ambos países) que viene desde hace varios años. Actualmente no hay embajador mexicano en Perú ni embajador peruano en México. La relación se mantiene a nivel diplomático solo con encargados de negocios. Todo ello a raíz del intento de autogolpe del entonces presidente Pedro Castillo, quien había tejido una relación estrecha con el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que lo defendió permanentemente. Luego llegó Sheinbaum a la presidencia y ella ha seguido prácticamente la misma línea de su antecesor”, explicó Arévalo.

Perú, relaciones turbulentas no solo con México

El experto subrayó que México no es el único país con tensiones diplomáticas con Perú. “La política exterior del gobierno de Dina Boluarte es igualmente turbulenta con otros vecinos de la región“, afirmó.

Según el analista internacional, “Perú enfrenta serias dificultades en su relacionamiento regional y es visto como un país muy inestable“.

“En los últimos ocho o nueve años hemos tenido seis presidentes. Este gobierno, en particular, genera mucha preocupación. Hay cuestionamientos en materia de democracia y derechos humanos, lo que provoca desconfianza en la región. Más allá de los problemas con México y Colombia, derivados de la detención de Castillo, tampoco hay una relación sólida con Bolivia, con Chile es bastante fría, como también con Brasil”, detalló.

En esa línea, apuntó a que lo anterior “explica el interés de la política peruana en abrir puertas fuera de la región. Hemos visto en los últimos tiempos un repentino interés en India, Indonesia o Japón, países a los que no les preocupa tanto, o no les interesa demasiado, la situación de la democracia y los derechos humanos bajo el gobierno de Boluarte”.

Las elecciones previstas en 2026 podrían redefinir el escenario político peruano y abrir la puerta a un giro en sus relaciones diplomáticas.