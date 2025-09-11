Plan Nacional de Búsqueda: el rol de los archivos para trazar el paradero de las y los detenidos desaparecidos

A 52 años del golpe de Estado de 1973, el denominado Plan de Búsqueda se ha posicionado como una de las políticas públicas más centrales del gobierno del Presidente Gabriel Boric en materia de derechos humanos. Una iniciativa que, en vinculación con las y los familiares, y articulando a diversas áreas del aparato estatal, busca esclarecer el paradero y las causas de muerte de las más de mil personas que aún figuran como detenidos desaparecidos de la dictadura civil militar chilena.

Es en ese contexto que en abril de este año se inauguró el Archivo Nacional de la Memoria, una unidad perteneciente al Archivo Nacional que agrupa más de 20 millones de documentos oriundos de diversos ministerios e instituciones, y cuya revisión podría ser crucial para trazar el destino de las víctimas.

Centralidad que ha sido relevada por las mismas autoridades involucradas en la gestión de este espacio, entre ellas, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo. “Desde el ministerio tenemos por ley la facultad de resguardar, a través del Archivo Nacional, cada uno de estos documentos. Desde que se promulgó el Plan Nacional de Búsqueda, una política de Estado, distintas instituciones públicas buscamos colaborar con un mismo fin, que es poder dar respuesta a quienes todavía se encuentran desaparecidos y, por lo tanto, dar respuesta a sus familias”, destacó Arredondo.

“En ese sentido, durante este mes se han llevado a cabo distintos hitos que buscan esta colaboración. Por una parte, la declaratoria del Archivo del Ministerio de Defensa de los periodos de 1973-1990, con las que el Archivo de la Memoria busca poder contribuir a construir un mejor futuro para nuestro país”, sumó la ministra.

Una valoración que fue compartida por su par de Interior, Álvaro Elizalde: “Este archivo contiene una serie de documentos que nos permiten formarnos una idea de lo que fue la dictadura, aprender de las lecciones del pasado y construir un mejor futuro”.

“Es muy importante seguir avanzando en verdad, justicia, reparación y garantías para la no repetición. Recordar no es quedarse en el pasado, es defender el presente y construir un mejor futuro para las nuevas generaciones“, expresó.

De hecho, en el marco de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, ambos secretarios de Estado participaron de una visita por las dependencias del Archivo Nacional.

“Los documentos que aquí hemos visto son realmente impactantes”, relató Elizalde tras el recorrido. “Dan cuenta de cómo se sistematizó información para que el Estado reprimiera a los opositores y para que se violaran sistemáticamente los derechos humanos. Por eso es muy importante tomar conciencia para que nunca más en Chile vuelvan a cometerse estas atrocidades. Y para ello, entre todos, debemos defender la democracia siempre”.

Desde la institución, su directora, Patricia Huenuqueo, hizo hincapié en que parte de la puesta en práctica de esta unión de fuerzas con el Plan de Búsqueda tiene que ver con “colocar una prioridad respecto a aquellos grupos de documentos que están en el Archivo Nacional y que dan cuenta en sus distintos ámbitos de cómo se administró la represión durante la dictadura civil-militar, y cómo esos archivos, efectivamente, pueden contribuir a los procesos de investigación, a la justicia, a la verdad. Y particularmente, tal como señalaba el ministro, para que tomemos conciencia respecto del valor de la democracia y de los archivos en su defensa”.

Cabe destacar que, según Huenuqueo, el Archivo Nacional de la Memoria tendrá a disposición la totalidad de los documentos relacionados a la Colonia Dignidad antes de enero del 2026. Material que estará libre para consulta ciudadana a través del sitio web del Archivo Nacional.