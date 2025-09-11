Suben a 30 los muertos y más de un millar los heridos por disturbios en Nepal

Las autoridades de Nepal han informado este miércoles de que ya son 30 los fallecidos y más de mil heridos por los disturbios registrados a raíz de la prohibición del acceso a las principales redes sociales, unas protestas que han seguido adelante a pesar de que el Gobierno anunció la retirada de dicha medida.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado 30 muertos y ha situado en al menos 1.033 los heridos a medida que aumenta la violencia en el país, que se encuentra bajo toque de queda nacional y fuertes medidas de restricción.

Al menos 55 heridos han tenido que ser trasladados a otros hospitales, si bien más de 700 han recibido el alta. Otros 253 han sido ingresados a lo largo del día, según el diario nepalí Republica.

El Servicio Hospitalario Civil ha tratado a un total de 436 personas, aunque se encuentra sobrecargado por el alto número de pacientes. En el Centro Nacional de Trauma hay actualmente 161 ingresados, mientras que otras 109 personas reciben atención en el Hospital Everest.

En total, son 28 los centros médicos que han estado atendiendo a los heridos. Además, los servicios de emergencias han sido movilizados a gran escala para hacer frente al gran número de afectados.