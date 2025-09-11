Sueldo mínimo y desempleo: las claves de la disonancia entre el Banco Central y el Presidente Boric por IPoM 2025

Distintos escenarios se han abierto para la economía nacional luego de la presentación del tercer Informe de Política Monetaria (IPoM) de 2025 por parte del Banco Central. En el gobierno celebraron las proyecciones en inversión y la trayectoria de la inflación, al mismo tiempo que se generaron discrepancias con la autoridad monetaria por el impacto de políticas públicas en el empleo.

Este jueves la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, presentó los principales puntos del IPoM, en el que abordó, entre otros factores, el impacto de políticas públicas en el desempleo.

Costa subrayó que el mercado laboral sigue siendo un punto de alerta. La presidenta del Banco Central enfatizó que éste continúa mostrando “señales mixtas.. “Vemos una tasa de desempleo que está por sobre los niveles prepandemia, un crecimiento de las remuneraciones reales bastante por sobre los promedios históricos y, al mismo tiempo, una debilidad en la creación de empleo”, señaló.

A juicio de la entidad monetaria, detrás de esta dinámica inciden factores como los mayores costos laborales derivados de políticas públicas como el alza del salario mínimo y la Ley 40 horas, aunque también advirtió respecto a los cambios estructurales en la economía.

Miradas políticas

El Presidente Gabriel Boric salió al paso del análisis del Banco Central en conversación con “Descabelladas” de UChile TV. “Tengo una discrepancia respecto a la visión que plantearon en el IPoM sobre las consecuencias de políticas sociales que han sido importantes, como el aumento del salario mínimo y su relación con el desempleo”, afirmó el Mandatario.

El Presidente Boric defendió la agenda de su Gobierno en materia de ingresos laborales, subrayando que “cuando llegamos el salario mínimo era de $350 mil y ahora es del orden de $510 mil. Es un aumento real del orden del 35%, muy significativo. He visto cómo le ha mejorado la calidad de vida a muchos y genera un incentivo a la formalización”.

Desde la oposición reaccionaron a los datos del IPoM, alertando por lo relacionado al desempleo y cuestionando que el Ejecutivo no hizo caso a las alertas de los expertos. El diputado de la UDI, Felipe Donoso, miembro de la Comisión de Hacienda, emplazó directamente al Presidente Boric por este escenario.

“Cuando usted tiene una mala administración económica del país, esto genera menos empleo. Si a eso le suma bajar la hora de trabajo con el mismo sueldo, es más difícil pagar el sueldo, la gente produce menos, las 40 horas. Si además le sumamos que le vamos a pagar más plata con menos horas de trabajo y el país produce menos, esto va generando un problema”, criticó el parlamentario opositor.

Mientras, su par de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, manifestó: “Nosotros lo advertimos cuando tuvimos la discusión respecto de la rebaja horaria y también por el alza del salario mínimo”.

“Porque tenía que ir en línea con los niveles de productividad y por eso pedimos un subsidio para la pequeña empresa, pero también le pusimos énfasis en la capacitación de los trabajadores porque si se desalinea el salario mínimo respecto de la productividad, lo único que provocamos es inflación”, argumentó el legislador.

En defensa de las medidas insignia del actual gobierno, el diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano, presidente de la Comisión de Trabajo, señaló que “los informes económicos son importantes, pero no podemos perder de vista el objetivo central de las políticas públicas: mejorar la vida de las y los trabajadores”. En esa línea, defendió que ambas leyes “responden a una necesidad social”.

En diálogo con Política en Vivo, el economista Osvaldo Rosales aclaró que, en base a su análisis del informe del Banco Central, “si uno lee con atención el cuadro, el ejercicio toma datos de la Administradora de Fondos de Cesantía y dice ‘este ejercicio no permite estimar efectos agregados del salario mínimo en las variables analizadas’”.

¿Inflación controlada?

El diagnóstico del Banco Central en su informe respecto de la inflación total es que mantiene su tendencia a la baja, situándose en 4% en agosto, y que se espera que converja al 3% recién en el tercer trimestre de 2026, es decir, algunos meses más tarde de lo proyectado en el informe anterior.

“La inflación total ha seguido disminuyendo y proyectamos su convergencia a 3% en el tercer trimestre del año 2026”, explicó Rosanna Costa, precisando que la trayectoria no difiere demasiado respecto del IPoM anterior.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, catalogó el escenario planteado por el IPoM como “buenas noticias, una economía que crece más, que invierte más y que tiene una inflación controlada”.

“Se ve en este informe que la inflación va en una dirección correcta, la inflación está bastante controlada, más allá de las preocupaciones que, por supuesto, debe tener siempre el Banco Central en esta materia”, expresó, aclarando que su cartera espera “que la inflación se siga reduciendo”.

No obstante, la presidenta de la institución monetaria realizó una advertencia en su presentación en relación a que la inflación subyacente —que excluye precios más volátiles— se ha mantenido por encima de lo anticipado. “Pese a que la inflación total y sus perspectivas experimentan pocos cambios, la inflación subyacente sí ha estado por sobre lo proyectado en junio. El último dato la situó en 3,9% anual”, detalló. Este fenómeno, explicó, responde tanto a un mayor dinamismo del gasto interno como a costos elevados en la economía.

“Prevemos que entre fines de este año y la primera parte del próximo, la inflación subyacente será mayor a la que consideramos en junio”, recalcó.

Cabe mencionar que el Banco Central también elevó sus perspectivas de actividad e inversión, impulsadas principalmente por grandes proyectos en minería y energía, así como por un aumento sostenido en la importación de maquinaria y equipos.