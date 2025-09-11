Vóleibol: Chile vuelve a un Mundial tras 43 años y debutará ante Eslovenia

El Team Chile de vóleibol masculino está a punto de vivir uno de los hitos más importantes de su historia reciente: el regreso a un Mundial Adulto después de 43 años. La última vez que el combinado nacional disputó una cita planetaria fue en 1982, cuando clasificó a través del Sudamericano de 1981.

Esta vez, el equipo dirigido por el argentino Daniel Nejamkin obtuvo su boleto gracias al ranking mundial, donde actualmente ocupa el puesto 29. El regreso se concretará este sábado 13 de septiembre, cuando los llamados “Guerreros Rojos” enfrenten a Eslovenia desde las 10:00 horas (de Chile) en Quezon City, Filipinas.

El plantel está encabezado por dos referentes históricos: Dusan Bonacic y Vicente Parraguirre, quienes han sido parte fundamental del proceso durante casi una década.

Grupo y calendario

Chile integra el Grupo F, en el que además de Eslovenia deberá medirse con Alemania y Bulgaria. El torneo se disputará en las ciudades de Pasay y Quezon City entre el 12 y el 28 de septiembre.

Programación del Team Chile

13 de septiembre – 10:00 | Chile vs. Eslovenia

15 de septiembre – 02:30 | Chile vs. Alemania

17 de septiembre – 02:30 | Chile vs. Bulgaria

Con este regreso, el vóleibol chileno buscará consolidar el crecimiento mostrado en los últimos años y dejar su huella en la máxima cita mundial de la disciplina.