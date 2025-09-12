A días de las Fiestas Patrias: autoridades llaman a beber con precaución

Un contundente llamado a celebrar las fiestas patrias con responsabilidad. Eso es lo que realizaron esta mañana el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el ministro de Economía, Álvaro García, y la directora del SENDA, Natalia Riffo, en conjunto con representantes de la Municipalidad de Santiago y del gremio gastronómico.

A solo días del comienzo de los festejos, el ministro Elizalde instó a los ciudadanos a tomar precauciones para evitar riesgos. Planificando, por ejemplo, el retorno a los hogares después de tomar alcohol o alternando el consumo de este con aguas o bebidas no alcohólicas.

“Es muy importante hacer un llamado en estas fiestas patrias a actuar con responsabilidad y lo primero es que nos planifiquemos. Todos sabemos que a los chilenos nos gusta improvisar cuando celebramos, pero si vamos a ir a una fonda o una celebración de Fiestas Patrias, lo primero que hay que definir es cómo se va a retornar. Si esa persona va a volver a su casa conduciendo un vehículo, bajo ninguna circunstancia debe consumir alcohol”, recalcó.

Las autoridades además presentaron los resultados de la “Radiografía del Consumo Excesivo de Alcohol”, que entrega datos sobre los patrones de embriaguez en la población y sus efectos en la salud, la seguridad y la convivencia.

El estudio evidenció una disminución importante en la proporción de personas que declara haber consumido alcohol en el último mes, la cual pasó de 50% en 2002 a 39,2% en 2022.

Sin embargo, la radiografía también reveló que de esas personas que declaran haber consumido alcohol, la mitad se embriagó en al menos una ocasión y un 14% lo hizo cinco o más veces en el mes.

Asimismo, la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Natalia Riffo, informó que “en Chile se consume 6,4 litros de alcohol per cápita anualmente”.

“En general, uno podría decir que tenemos noticias que son positivas. Ha disminuido casi un 60% el consumo de alcohol desde el año 2002 a la fecha. Esto es un dato que es importante, que es positivo, pero aunque hay menos personas que beben, persisten los riesgos asociados al consumo. Una de cada dos personas que consumen alcohol se embriaga al menos una vez en el mes. No da lo mismo como uno consume, cuando consume y cuánto consume”, dijo.