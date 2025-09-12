Boric celebra el juicio histórico contra Bolsonaro: "Trataron de destruir la democracia y hoy termina fortalecida"

Luego que la Corte Suprema de Brasil dictara una sentencia histórica contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete altos exfuncionarios, tras el fallido intento de golpe de Estado ocurrido luego de las elecciones de 2022, el Presidente Gabriel Boric se refirió públicamente a la sentencia a través de su cuenta de X, destacando el valor institucional del proceso judicial brasileño.

“Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre”, escribió en la red social.

Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y amenaza grave, y deterioro del patrimonio protegido.

Según el fallo, el exmandatario —actualmente bajo arresto domiciliario y monitoreado con tobillera electrónica— habría liderado una organización criminal armada con el objetivo de aferrarse al poder tras perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre los condenados también figuran nombres clave del gobierno anterior, como el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira y el extitular de Justicia Anderson Torres, considerados parte del núcleo central que buscaba perpetuarse en el poder.

Mis respetos a la democracia Brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre. https://t.co/EfZnr3QpIn — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 11, 2025

Esperando la dimensión de las penas

Ahora falta conocer la dimensión de las penas. Este viernes los jueces debatirán sobre cuántos años deberá pasar en la cárcel Bolsonaro y el resto de los condenados. Las penas máximas para cada uno de los cinco delitos suman 43 años de cárcel, aunque se espera que no se llegue a tanto.

Dado que Bolsonaro ha sido condenado por amplia mayoría y que el Supremo es la última instancia judicial del país, es prácticamente imposible que sus abogados consigan revertir la condena.

Mientras tanto, el expresidente, que no acudió a ninguna de las sesiones del juicio, sigue en arresto domiciliario en su casa de Brasilia y poco se sabe de su reacción tras conocer que en breve tendrá que ir a la cárcel.

La trama golpista, que habría incluido un plan para asesinar a Lula, no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar.

La condena al líder de la derecha brasileña, primer exjefe de Estado sentenciado por golpismo, se produce a poco más de un año de las elecciones presidenciales.