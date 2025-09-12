Brasil, país dividido y con una derecha en busca de sucesor: las secuelas de la condena a Bolsonaro

En Brasil, la historia política acaba de escribir un capítulo sin precedentes. La justicia condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de cárcel, tras ser declarado culpable de cinco delitos vinculados al fallido intento de golpe de Estado ocurrido el día en que Luiz Inácio Lula da Silva asumió la presidencia.

Se trata de un fallo histórico. Por primera vez, un expresidente brasileño es condenado por el Supremo Tribunal Federal por delitos contra la democracia. Y no solo él, por primera vez también se condena a militares golpistas, algo que ni siquiera ocurrió después de la dictadura militar que gobernó el país desde el 1964 al 1985.

Junto a Bolsonaro, fueron condenados siete de sus aliados más cercanos. Entre ellos, Almir Garnier, excomandante de la Marina, con una pena de 24 años; Augusto Heleno, general de la reserva y exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, sentenciado a 21 años; Anderson Torres, exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, con 24 años, entre otros. Todos ellos fueron declarados culpables de integrar lo que la fiscalía definió como una “organización criminal” liderada por Bolsonaro, con planes que incluso contemplaban el asesinato del presidente Lula da Silva.

Los delitos acreditados abarcan intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado. La Primera Sala del Supremo formó mayoría con el voto decisivo de la magistrada Cármen Lúcia Antunes, quien respaldó los argumentos del juez instructor Alexandre de Moraes. Según el fallo, las pruebas demuestran que Bolsonaro encabezó la conspiración para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022, contando con apoyo de miembros de su gobierno, de las Fuerzas Armadas y de órganos de inteligencia.

La fiscalía recordó que el complot comenzó en 2021, con una campaña de descrédito al sistema electoral, y que tras la derrota en 2022 se instigó a miles de simpatizantes a movilizarse en Brasilia, donde el 8 de enero de 2023 irrumpieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes del Estado.

La defensa del expresidente ya adelantó que apelará, incluso en instancias internacionales de ser necesario. Sus abogados calificaron la condena como “excesiva y desproporcionada”. Bolsonaro, de 70 años y con problemas de salud, podría no cumplir su pena en una cárcel común. Por ahora, sigue bajo arresto domiciliario, mientras se define la inminente apelación de sus abogados.

El caso de otros acusados varía, Mauro Cid, teniente general del ejército, recibió solo dos años en régimen abierto por colaborar con la justicia y aportar información clave para desmontar el complot. En cambio, para el resto de militares aún está en discusión si perderán sus rangos y si sus causas pasarán al tribunal militar.

En el terreno político, la condena ha provocado fuertes reacciones. El hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, acusó al juez Moraes de ser un dictador. El propio expresidente insiste en que se trata de una “caza de brujas política”.

Ese mismo argumento fue reforzado por Donald Trump, aliado internacional de Bolsonaro. El presidente estadounidense, visiblemente molesto, reaccionó con sanciones cuando la justicia brasileña investigaba a Bolsonaro, impuso un arancel del 50% a Brasil y sancionó al propio juez Moraes por lo que calificó como “violaciones a los derechos humanos”. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció además restricciones de visas a funcionarios brasileños, afirmando que Washington “responderá en consecuencia a esta caza de brujas”.

El gobierno de Lula ha rechazado lo que consideró “amenazas” a la democracia brasileña, defendiendo la independencia del Supremo Tribunal Federal y subrayando que el proceso se desarrolló con todas las garantías. Lula reiteró que existen pruebas contundentes de la conspiración golpista y que la sentencia no responde a una vendetta política.

Mientras tanto, en las calles, la sociedad brasileña sigue dividida. Para una parte de la población, el fallo es una victoria de la democracia; para otra, la confirmación de que Bolsonaro es víctima de persecución. El pasado 7 de septiembre, en Brasil se celebró el Día de la Independencia, la playa de Copacabana se tiñó de verde y amarillo, pero con un detalle llamativo, cientos de banderas estadounidenses y hasta la estrella de David junto a símbolos patrios brasileños. Un fenómeno que refleja la internacionalización de las derechas y el vínculo entre el trumpismo y el bolsonarismo.

Bolsonaro, aún bajo arresto domiciliario, sigue siendo la figura más influyente de la derecha brasileña. Para muchos de sus seguidores, es ya un mártir político. Pero el gran desafío será encontrar un sucesor capaz de capitalizar el bolsonarismo sin ser Bolsonaro. Nombres como su esposa Michelle, o los gobernadores Tarcísio de Freitas y Romeu Zema, suenan con fuerza, aunque ninguno tiene el carisma del exmandatario.

Las próximas elecciones municipales serán la primera gran prueba. Si la derecha logra mantener su fuerza en las urnas locales, el bolsonarismo seguirá vivo de cara a 2026, donde los brasileños deben volver a las urnas para elegir un nuevo presidente. Pero si la derecha fracasa en conquistar ciudades clave, podría iniciar un proceso de fragmentación.

Brasil, mientras tanto, enfrenta un clima político cargado de incertidumbre, polarización y presión internacional. El juicio y la condena a Bolsonaro marcan un antes y un después en la democracia brasileña.

Foto portada: Isac Nóbrega/PR.