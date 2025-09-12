Diario y Radio Universidad Chile

Carmen Ollé es la nueva ganadora del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso

La autora peruana, reconocida por textos como "Noches de adrenalina", fue electa como la galardonado de la 24° edición del certámen organizado por la Universidad de Talca, y que reconoce lo mejor de la poesía, narrativa, teatro y ensayo de la región.

La autora peruana, reconocida por textos como "Noches de adrenalina", fue electa como la galardonado de la 24° edición del certámen organizado por la Universidad de Talca, y que reconoce lo mejor de la poesía, narrativa, teatro y ensayo de la región.

Cultura

Hace pocos instantes, la Universidad de Talca dio a conocer el nombre de la nueva ganadora del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, que este 2025 recayó en la escritora peruana Carmen Ollé.

Nacida en Lima en 1947, la autora se consolidó como una de las voces más importantes de la denominada “generación del 70”. Comenzó publicando poesía —con obras como “Noches de adrenalina” (1981)—, ampliando su producción hacia la narrativa, el ensayo y cruces entre diversos géneros.

Su voz literaria se caracteriza por explorar de forma profunda temáticas como el erotismo, las tensiones del hogar, la política, las relaciones familiares y la identidad, muchas veces desafiando los valores tradicionales de género y roles sociales.

De esta forma, Ollé se suma a las autoras que han remecido las estructuras del canon literario latinoamericano, transformando espacios de silencio en reflexiones críticas. De hecho, su obra fue tildada de “provocadora” dentro del mundo literario peruano. En parte, por su inclusión narrativa del erotismo femenino de manera abierta, ligada al sentido de liberación y cuestionando tabúes sociales.

Además, fue directora del Centro de Documentación sobre la Mujer y presidenta de la Red de Escritoras Latinoamericanas. Cabe destacar que, en su versión 2024, el galardón -que reconoce lo mejor de la poesía, narrativa, teatro y ensayo de la región- fue entregado a la argentina Mariana Enríquez, célebre por novelas como “Nuestra parte de noche”.

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