¿Cómo sería financiado el sueldo vital? Asesor económico de Jara responde

En un contexto de intensos debates y un ambiente político crispado, en medio de la definición de los lineamientos programáticos de la candidata presidencial Jeannette Jara, su asesor económico, Luis Escobar, profundizó en una entrevista con CNN Chile Radio sobre la propuesta de un “salario vital” de $750.000. Durante la conversación, detalló los mecanismos de financiamiento y abordó las dudas sobre su viabilidad frente a la situación de las finanzas públicas.

El economista aclaró que este ingreso vital no equivale al salario mínimo, sino que se estructura sobre un modelo de tres componentes: incrementos graduales del sueldo mínimo, transferencias directas a los trabajadores y subsidios para las pequeñas empresas que enfrenten dificultades para cumplir con el pago de las remuneraciones. Según Escobar, este esquema permitiría alcanzar la meta de $750.000, una evaluación que, afirmó, se mantiene firme a pesar de los antecedentes entregados por el Banco Central.

¿Cómo sería financiado el sueldo vital?

El costo total de esta iniciativa se estima en “una décima de un punto del PIB”, equivalente a unos 300 millones de dólares. Luis Escobar aseguró que la sostenibilidad de este gasto se fundamenta en un plan de reasignación del gasto público.

“Nosotros tenemos unas propuestas de reasignación de gastos que nos van a permitir sacar gastos de algunos lugares para poder destinarlo a cosas como esta”, explicó.

Frente a la preocupación por la salud fiscal del país, el asesor relativizó la existencia de una crisis. “No es ningún pecado tener un déficit permanente en el sector público. Lo importante es que el déficit no crezca más allá de lo que está creciendo el PIB”, señaló, agregando que la relación deuda-PIB de Chile, que se ubica en un 42%, se mantiene muy por debajo del promedio de las economías emergentes, que es del 75%.

La controversia sobre el informe del Banco Central

Al ser consultado sobre el informe del Banco Central que vincula la agenda laboral con una menor creación de empleo, Escobar reconoció la existencia de dicho efecto, aunque lo catalogó de “marginal”. “El Banco Central lo que ha dicho es que la creación de empleo es 1,5% menor de lo que habría sido si acaso no hubiera habido el aumento importante que hubo en el salario mínimo durante el actual gobierno”, afirmó.

“El hecho de que el empleo haya crecido un poco menos de lo que habría crecido en un 1,5% no es catastrófico”, sostuvo, contrastando su postura con las alertas de otros actores sobre una posible “emergencia laboral”.

Respecto a las críticas de parlamentarios como Juan Santana y Gastón Saavedra hacia el organismo emisor, el economista se distanció de esos comentarios, aunque admitió la legitimidad de las discrepancias técnicas. “Yo lo que estoy diciendo es que respeto los estudios del Banco Central, tal como lo dijo el Presidente (Gabriel) Boric anoche, puedo tener discrepancias con ellos, podamos discutir sobre los elementos técnicos de su estudio, pero yo no estoy por descalificar al Banco Central”, concluyó.