Informe de Víctimas de Homicidios Consumados: casos disminuyeron un 13,8% en comparación con 2024

Con la presencia de autoridades encargadas de la seguridad nacional, el fiscal Ángel Valencia y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, presentaron el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile. Datos que abarcan el primer semestre de 2025.

Son cifras que “se adecúan a estándares internacionales” y que “permitirán la elaboración de políticas en materia de seguridad”, expresó el fiscal Valencia en la presentación del informe. Una iniciativa en la que participan todas las instituciones ligadas a la materia.

“Es relevante porque permite focalizar las acciones tanto desde el punto de vista preventivo por parte de las policías, pero también las estrategias investigativas y los desarrollos de la persecución penal”, expresó el ministro Cordero.

Principales resultados

Durante el primer semestre se registró una disminución del 13,8% con comparación con el mismo período en 2024 y una disminución del 24,2% considerando desde 2022. En 11 de las 16 regiones del país se registraron disminuciones, pero en Arica y Parinacota, Maule y La Araucanía aumentaron los casos de acuerdo con la autoridad nacional.

“Se debe observar con atención, a fin de evaluar si responden a situaciones puntuales o a transformaciones estructurales en los patrones de violencia”, señala el informe.

También se llevó a cabo un detalle por horario, sigue siendo el fin de semana y los horarios nocturnos donde se concentra la mayor habitualidad.

Respecto de la caracterización, los hombres son mayoritariamente víctimas de homicidios consumados con un 88,6%. En tanto, en tramos etarios, entre 18 y 39 años se acumula la mayor cantidad de homicidios con un 54%.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, se valoró la reducción de la cifra en relación al año anterior en más de un 40%. Cordero destacó un trabajo mancomunado entre instituciones estatales para “lograr la significativa disminución”.

Las autoridades también destacaron que los niveles de condena han ido aumentando en materia de homicidios consumados.

Respecto del femicidio, cuyas cifras se empezaron a entregar por separado desde el año pasado en colaboración con el Ministerio de la Mujer, se han registrado 24 víctimas consumadas este 2025, lo que implica una víctima adicional en comparación con el primer semestre del año pasado.