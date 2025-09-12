Ministro Muñoz: "Hemos mejorado las condiciones del transporte público y creo que eso se valora"

A juicio del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el estallido social de 2019 estuvo fuertemente anclado “en la experiencia cotidiana de personas que tienen que viajar horas para llegar a su trabajo, a su lugar de estudio, en condiciones muy poco atractivas”.

En conversación con el programa de Radio Universidad de Chile, Ciudades al día, el secretario de Estado recalcó la importancia de que la planificación urbana y la movilidad vayan a la par.

Santiago, afirmó Muñoz, es una ciudad que “se mueve completa en un sentido y en la noche se devuelve completa en el sentido opuesto, lo que hace que el sistema de transporte no solamente funcione mal, sino que además tenga unos niveles de uso muy excesivos y muy poco eficientes. Eso tiene que ver con la forma en que hemos ido estructurando nuestras ciudades y la forma en cómo se expanden”, observó.

El titular de Transportes explicó que en otro tiempo, “tuvimos una ciudad mucho más mixta, pero la forzamos, por medio de políticas bien decisivas y claras, que llevaron a la gente a la periferia”.

“Eso se ha ido desarrollando, además, en una línea que a mi me parece especialmente complicada, que es que las ciudades tienden a crecer de una manera muy poco orgánica y en direcciones en las cuales el transporte no está nada garantizado. Todo el desarrollo que está al otro lado del Cerro San Cristóbal, sobre todo hacia el sector de Colina, Chicureo, son zonas en las cuales los accesos son estructuralmente malos”, ejemplificó.

“Tenemos problemas graves en la forma en cómo planificamos la ciudad, en que el transporte queda en un rol secundario”, aseveró.

De todas maneras, Muñoz señaló que se está avanzando para solucionar ese tipo de problemas. “Me ha gustado tener la oportunidad, en ocasiones, de estar con el ministro Montes inaugurando al mismo tiempo vivienda social con un servicio de buses eléctricos”, dijo.

En esa misma línea, el ministro aseguró que se han implementado medidas para disminuir los tiempos de viaje en la capital, tanto en el caso de los automóviles —con ajustes en la red semafórica— como en el transporte público.

Muñoz indicó que el deseo del Gobierno es “fomentar el transporte público y el transporte no motorizado”. En ese sentido, destacó que “una cosa que hemos hecho, no es solo ir incorporando mejor calidad a través del metro, el transporte público, a través de buses eléctricos a lo largo del país, sino que también tecnología”.

“La gente hoy día, la mayoría, que usamos el transporte público, lo primero que hace es ver cuánto falta para que llegue el bus. Antes uno salía a tomar bus y uno rezaba con que pasara, hoy en cambio tú sabes. Hemos ido mejorando las condiciones del transporte público y yo creo que eso se valora y esperamos que se siga fortaleciendo”, sostuvo.