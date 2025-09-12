ONU sobre Corea del Norte: "Ninguna otra población del mundo sufre tantas restricciones"

La situación de los derechos humanos en Corea del Norte permanece igual o incluso ha empeorado, según se desprende de un informe de la ONU que describe “una década perdida” y coloca a la población norcoreana en el peor lugar respecto al respeto de las libertades fundamentales: “Ninguna otra población del mundo sufre tantas restricciones en el mundo de hoy”.

El documento, preparado por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, retoma las conclusiones de una comisión de investigación de 2014 para destacar que el régimen de Kim Jong-un no solo mantiene, sino que intensifica, leyes y prácticas destinadas a subyugar a la ciudadanía y controlar casi todos los aspectos de su vida cotidiana y pública.

Volker Turk, alto Comisionado de la ONU, expresó su preocupación al afirmar: “Lo que hemos visto es una década perdida”. Turk advirtió que, de continuar esta tendencia, “la población padezca más del sufrimiento, la represión brutal y el miedo que ya ha soportado durante demasiado tiempo”.

Aunque el aislamiento internacional contribuye a una sensación de impunidad, los testimonios y las investigaciones confirman que los campos de detención política permanecen operativos, cientos de miles de personas siguen desaparecidas y la escasez de alimentos es una realidad persistente. Además, el gobierno recurre sistemáticamente al trabajo forzado, empleando a familias en situación de pobreza, huérfanos y niños sin hogar en sectores de alta exigencia física como la minería y la construcción.

Mientras, Pyongyang continúa utilizando la propaganda para imponer una supuesta verdad única. La difusión de información procedente de medios internacionales, incluso series de ficción, puede ser castigada con la pena de muerte. Por otra parte, los avances tecnológicos no han servido para mejorar la calidad de vida de las personas, sino que se han utilizado para reforzar el control estatal.

Aunque se han identificado avances “limitados” en materia de libertades y derechos, como ligeras mejoras en el trato a detenidos o en procedimientos judiciales, la ONU insiste en que existen pruebas abundantes de que en Corea del Norte se cometen crímenes de lesa humanidad.

En consecuencia, el organismo solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que remita el caso al Tribunal Penal Internacional (TPI). Asimismo, instó a la comunidad internacional a garantizar el principio de no devolución de los norcoreanos que huyan de su país y a monitorizar los efectos colaterales de las sanciones —aplicadas para frenar el desarrollo nuclear— sobre la población civil.

Turk también se dirigió directamente al régimen de Kim Jong-un para exigir mejoras internas que permitan a la población tener “algo de esperanza” en “un futuro de mayor libertad”. Este llamado coincide con el sentir de cientos de personas entrevistadas para el estudio, quienes expresaron un “fuerte deseo de cambio”, especialmente entre los más jóvenes.

Foto: Kremlin.